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Помощникът на Киву: Интер се стреми към повече агресия

  • 17 окт 2026 | 22:22
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Треньорът на Интер Кристиан Киву загуби гласа си край страничната линия, поради което неговият асистент Александър Коларов застана пред медиите след обрата с 3:1 като гост на Болоня. Сърбинът подчерта стремежа на отбора да играе значително по-агресивно през настоящата кампания.

„Подходът ни днес не беше лош, но Болоня разполагаше с повече свежест в краката. Това не ни служи за оправдание - съперникът направи много силно първо полувреме. Изпитвахме трудности при борбата за вторите топки, а те действаха по-агресивно. През втората част обаче момчетата повярваха във възможностите си и напълно доминирахме след почивката", коментира Коларов.

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Карлос Аугусто никога не подхожда несериозно в тренировките. Той е изключително важен за състава и се радвам, че беше избран за играч на мача. Не ни беше нужна тази награда, за да знаем на какво е способен“, допълни помощник-треньорът.

Победата бе от огромно значение за Интер след шокиращото домакинско поражение с 3:4 от Брюж в Шампионската лига по-рано през седмицата. Италианският тим остава без спечелена точка след първите два кръга в турнира, след като на старта отстъпи и с 1:2 при визитата си на Реал Мадрид. Това превръща предстоящия домакински мач срещу Шахтьор (Донецк) на „Сан Сиро“ в задължителен за печелене.

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„В Шампионската лига се изисква още по-висока предавка, затова искаме да сме по-агресивни. Вярно е, че срещаме известни проблеми, но познаваме потенциала си и разполагаме с време да наваксаме изгубените точки. Опитваме се да покажем по-агресивно лице в Европа спрямо миналата година", обясни бившият сръбски национал.

„Няма какво да доказваме на никого освен на самите себе си. Желанието ни е да действаме с максимална интензивност както с топка в крака, така и без нея. През второто полувреме днес, в Мадрид и в първите 50 минути срещу Брюж бяхме изключително концентрирани и динамични при разиграванията. Това не идва от само себе си - трябва да налагаме темпото още от защитната линия“, завърши Коларов.

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Снимки: Gettyimages

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