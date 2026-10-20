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За втори път този сезон Годзила ще краси колите на Хаас във Формула 1

  • 20 окт 2026 | 11:08
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За втори път този сезон Годзила ще краси колите на Хаас във Формула 1

Отборът на Хаас ще използва специална цветова схема в домашната си Гран При на САЩ този уикенд, с която ще промотира филма Godzilla Minus Zero, който ще излезе по кината в началото на следващия месец.

Това ще е вторият случай от началото на сезона, в който Годзила ще украсява колите на Оливър Беарман и Естебан Окон, след като по-рано това се случи и в Гран При на Япония през април. Тогава цветовата схема беше в традиционните за Хаас червено, черно и бяло.  Сега обаче тя ще е доста по-различна и ще включва много светло синьо.

За Хаас не е нетипично да използва специални цветове по време на уикенда в Остин, който е един от трите домашни за отбора. През последните години тези цветови схема бяха по-скоро патриотично настроени, докато сега виждаме още едно доказателство за сближаването на отношенията между Хаас и Япония.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Снимки: TGR Haas F1 Team

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