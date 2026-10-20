За втори път този сезон Годзила ще краси колите на Хаас във Формула 1

Отборът на Хаас ще използва специална цветова схема в домашната си Гран При на САЩ този уикенд, с която ще промотира филма Godzilla Minus Zero, който ще излезе по кината в началото на следващия месец.

Up close with the King of Monsters 🐉 #HaasF1 #F1 #USGP https://t.co/zO8i5TliWT — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 19, 2026

Това ще е вторият случай от началото на сезона, в който Годзила ще украсява колите на Оливър Беарман и Естебан Окон, след като по-рано това се случи и в Гран При на Япония през април. Тогава цветовата схема беше в традиционните за Хаас червено, черно и бяло. Сега обаче тя ще е доста по-различна и ще включва много светло синьо.

Putting our two Godzilla specials side-by-side 🐉🇯🇵🇺🇸 From Suzuka to Austin, the King of Monsters has left its mark ✨ #HaasF1 #F1 #USGP https://t.co/K8XwhN1ZPe — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 19, 2026

За Хаас не е нетипично да използва специални цветове по време на уикенда в Остин, който е един от трите домашни за отбора. През последните години тези цветови схема бяха по-скоро патриотично настроени, докато сега виждаме още едно доказателство за сближаването на отношенията между Хаас и Япония.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Снимки: TGR Haas F1 Team

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google