Легенда на Ман Юнайтед съжалява, че "червените дяволи" са изпуснали халф, подписал с Ман Сити

Легендата на Манчестър Юнайтед Рио Фърдинанд изрази съжаление, че "червените дяволи" не са успяли да привлекат младия халф Аюб Буади през лятото, след като футболистът вече показва качествата си с екипа на градския съперник Манчестър Сити. Бившият защитник смята, че клубът може да съжалява за решението си да се откаже от сделката за таланта, привлечен от Лил за около 85 милиона паунда.

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„Гледахте ли какво направи Аюб Буади, когато се появи на терена? Именно за това говоря през последната година и по време на летния трансферен прозорец. Той влезе и показа на Пари Сен Жермен, че може би са изпуснали футболист, който беше точно пред очите им, докато играеше във Франция“, коментира Фърдинанд в своя YouTube канал. „Манчестър Юнайтед със сигурност се интересуваше от него, но цената беше твърде висока. Само това кратко участие срещу ПСЖ те кара да си кажеш: „Не мога да повярвам, че го изпуснахме“. Наистина съм много разочарован. Той е невероятен футболист и запазва спокойствие под напрежение“, добави бившият английски национал.

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През лятото Юнайтед инвестира сериозни средства в халфовата линия, привличайки Карлос Балеба, Юри Тилеманс и Андреи Сантос за общо около 155 милиона паунда. Буади обаче избра Манчестър Сити, където конкуренцията за места в средата на терена е сериозна. Фърдинанд смята, че дълбочината в състава ще позволи на „гражданите“ да управляват внимателно игровото време на младия футболист, но прогнозира, че той скоро ще поиска по-редовно участие. „Това е невероятен футболист. Той дори може да се окаже най-добрият измежду тримата“, заяви Фърдинанд, визирайки Буади, Елиът Андерсън и Енцо Фернандес.

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Снимки: Gettyimages