Христо Телкийски: Полезно е да играем с най-силните

Утре, втория отбор на Локомотив (Пловдив) ще играе в Крумовград с едноименния тим. Срещата от деветия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстои ни мач, от който можем да извлечем само позитиви. Срещу нас е лидера, с добри и опитни футболисти. Полезно е, възможно по-често да играем с такива противници. Срещу тях се вижда реалното ни ниво, докъде сме достигнали в развитието си. Освен това младите ни играчи трупат опит, който ги доближава до мъжкия футбол. Това е и предназначението на отбора ни“, коментира пред Sportal.bg Христо Телкийски, треньор на Локо.

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