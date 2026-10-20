Николай Жечев: Трябва моментално да реагираме

Едноименният тим на Ямбол играе утре с Ботев II в Пловдив. Срещата е от деветия кръг на Югоизточната Трета лига.
„Отстъпихме назад в последните мачове. Трябва моментално да реагираме. Предстои ни да играем срещу младия състав на Ботев II и дано да се получи. Няма да стане без да се вложим максимално. Съперникът е опасен и трябва много да внимаваме. Вече сме показвали, че можем да излезем от подобни неприятни ситуации. Просто трябва да го направим отново“, коментира пред Sportal.bg треньора на ямболския тим Николай Жечев.