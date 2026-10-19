Галчев: Чужденецът се прави на контузен, тренираш като куче, после той е титуляр - това те смазва

Десният халф-бел Патрик-Габриел Галчев говори по разнообразни теми, свързани с българския футбол. Той говори относно своя престои Железничар (Сараево), а се върна и по-назад към своя период в Левски.

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"Всичко, което се случва в Левски е резонно. За двете години, в които не съм в клуба, доколкото разбирам, тотално е променено всичко. Работено е пет години това да се случи, резонно е. Но най-лошото нещо е, че са само чужденци. Събират ги от различни държави, преминали през европейски школи, затова българският футбол е на това дередже. Знаем Левски и ЦСКА с какво са били на пиадестал в България - заради качествените българи. Според мен в Левски има прекалено много чужденци, но явно българите не сме достатъчно добри, за да ни се дава шанс. Със сигурност на българите в съблекалнята не им е приятно, но това е действителността. Какво пречи ли? Със сигурност идва първо от футболиста, няма да говорим празни приказки.

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Има и друго обаче, което ни смачква, някой от чужденците се прави на контузен, не му се тренира, тренираш ти като куче, както се казва, чужденецът решава, че му пак му се играе, връща се и на другия ден е титуляр. Това смачква българина. А българинът ще даде много повече на клуба, защото знае какво значи този клуб. Трябва да има повече доверие в българина и българинът да показва, че трябва да е там. По мое време със сигурност колективът беше на по-високо ниво, особено при Мъри Стоилов, нивото беше уникално, гръбнакът беше от българи. Преди го карахме повече на колектив и на един-двама, които има повече класа.

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Босненците си знаят - качеството на футбола там е по-ниско от това в България, но си държат на тяхното, не те приемат като чужденец, а като един от тях, но ако стане някакъв спор, си защитават себе си и дотам. Всички говорят за грешката на Светльо, но ако не беше Светльо, можеше да свърши и при по-голям резултат този мач. За мен Левски беше по-качественият отбор спрямо НЕК Неймеген", заяви Патрик-Габриел Галчев в "Студио дерби".

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