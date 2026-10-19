Николай Жечев: Сами сме си виновни

Марица (Милево) надви у дома едноименния тим на Ямбол с 2:1. Срещата е от 11-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Марица (Милево) се справи с ФК Ямбол

Николай Жечев, старши треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Получи се много оспорван и хубав мач. Играхме срещу добър отбор, с много добри и бързи футболисти. Имат добър треньор. Но истината е, че ние сами сме си виновни, защото не си вкарахме положенията. През първото полувреме резултатът спокойно можеше да бъде съвсем друг. Преди да поведем ударихме греда. След това поведохме с 1:0 и след гола имахме още едно положение, при което защитник на домакиниите изчисти топката от голлинията. Домакините реално вкараха от единствената си ситуация, защото дузпата през първото полувреме не я броя. Относно дузпата – ситуацията е 50:50. Нашият защитник играе с топката, но и закачи крака на противника. Съдията беше наблизо, даде дузпа. През второто полувреме някак си не успяхме да бъдем по-активни, но и домакините не създадоха нищо до ситуацията им за победния гол. Лошото е, че се понатрупа умора, имаме много контузени футболисти, а в сряда играем отложен мач с дубъла на Ботев Пловдив. След това приемаме Крумовград. Писахме молба до БФС да преместим мача с Ботев на друга дата, но не се съгласиха“.

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