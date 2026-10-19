Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ямбол 1915

Николай Жечев: Сами сме си виновни

  • 19 окт 2026 | 16:18
  • 244
  • 0
Николай Жечев: Сами сме си виновни

Марица (Милево) надви у дома едноименния тим на Ямбол с 2:1. Срещата е от 11-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Марица (Милево) се справи с ФК Ямбол
Марица (Милево) се справи с ФК Ямбол

Николай Жечев, старши треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Получи се много оспорван и хубав мач. Играхме срещу добър отбор, с много добри и бързи футболисти. Имат добър треньор. Но истината е, че ние сами сме си виновни, защото не си вкарахме положенията. През първото полувреме резултатът спокойно можеше да бъде съвсем друг. Преди да поведем ударихме греда. След това поведохме с 1:0 и след гола имахме още едно положение, при което защитник на домакиниите изчисти топката от голлинията. Домакините реално вкараха от единствената си ситуация, защото дузпата през първото полувреме не я броя. Относно дузпата – ситуацията е 50:50. Нашият защитник играе с топката, но и закачи крака на противника. Съдията беше наблизо, даде дузпа. През второто полувреме някак си не успяхме да бъдем по-активни, но и домакините не създадоха нищо до ситуацията им за победния гол. Лошото е, че се понатрупа умора, имаме много контузени футболисти, а в сряда играем отложен мач с дубъла на Ботев Пловдив. След това приемаме Крумовград. Писахме молба до БФС да преместим мача с Ботев на друга дата, но не се съгласиха“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Отчетоха успех за Купата на България - Караиванов благодари на Георги Иванов и Гьонов

Отчетоха успех за Купата на България - Караиванов благодари на Георги Иванов и Гьонов

  • 19 окт 2026 | 14:03
  • 653
  • 2
В продажба са билетите за Черно море - Локо (Пд)

В продажба са билетите за Черно море - Локо (Пд)

  • 19 окт 2026 | 13:47
  • 554
  • 0
Следващият жребий за Купата ще е за два кръга, ето кога ще е той

Следващият жребий за Купата ще е за два кръга, ето кога ще е той

  • 19 окт 2026 | 12:45
  • 12243
  • 7
ЦСКА обяви как ще процедира до гостуването в Дания

ЦСКА обяви как ще процедира до гостуването в Дания

  • 19 окт 2026 | 12:35
  • 1183
  • 2
Левски качва Бурас на самолета за Пилзен, двама са аут

Левски качва Бурас на самолета за Пилзен, двама са аут

  • 19 окт 2026 | 12:09
  • 15399
  • 15
ЦСКА обявява до два дни дали ще домакинства срещу Славия на “Армията”

ЦСКА обявява до два дни дали ще домакинства срещу Славия на “Армията”

  • 19 окт 2026 | 11:51
  • 14206
  • 74
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА обявява до два дни дали ще домакинства срещу Славия на “Армията”

ЦСКА обявява до два дни дали ще домакинства срещу Славия на “Армията”

  • 19 окт 2026 | 11:51
  • 14206
  • 74
Георги Русев: В тунела гледам Де Врай с 250 мача в Серия "А", на терена обаче не беше по-бърз от нас

Георги Русев: В тунела гледам Де Врай с 250 мача в Серия "А", на терена обаче не беше по-бърз от нас

  • 19 окт 2026 | 15:56
  • 5185
  • 10
Наско Илиев: Ние, опитните, трябва да вдигнем националния отбор

Наско Илиев: Ние, опитните, трябва да вдигнем националния отбор

  • 19 окт 2026 | 15:30
  • 3036
  • 12
Левски качва Бурас на самолета за Пилзен, двама са аут

Левски качва Бурас на самолета за Пилзен, двама са аут

  • 19 окт 2026 | 12:09
  • 15399
  • 15
Следващият жребий за Купата ще е за два кръга, ето кога ще е той

Следващият жребий за Купата ще е за два кръга, ето кога ще е той

  • 19 окт 2026 | 12:45
  • 12243
  • 7
Каква е конкуренцията на Карлос Насар за Световното?

Каква е конкуренцията на Карлос Насар за Световното?

  • 19 окт 2026 | 10:32
  • 12807
  • 8