Евертон Бала: Отне ни време да се намерим на терена

Нападателят на Левски Евертон Бала не скри радостта си от попадението срещу Спартак (Плевен), което даде тон за победата с 2:0 за Sesame Купа на България. Бразилецът влезе от резервната скамейка и откри резултата от дузпа в 57-ата минута. Мазир Сула (80') сложи точка на спора с втори гол.

"Много съм щастлив за победата и че отбелязах отново. Мисля, че беше труден мач и ни отне време да се намерим на терена. Треньорът направи фините настройки и излязохме по-силни през второто полувреме.

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Чувствам се добре. Знам, че не отбелязвам толкова голове, колкото миналата година. Знаем каква е отговорността да бъда голмайстор на първенството. Искам да помагам под каквато и да е форма. Дори цифрите ми да не са добри, помагам по много други начини.

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През цялата ми кариера винаги съм тренирал дузпи. Тук е първият отбор, в който съм изпълнител на дузпи.

От това, което показахме през първите два мача, мисля че имаме всичко необходимо да спечелим срещу Виктория (Пилзен). Трябва да уважаваме домакините. Знаем че са голям отбор, но имаме голяма увереност в себе си. Без значение какво се случва, очаква да отидем там и да направим най-доброто", заяви Бала.

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Снимки: Владимир Иванов