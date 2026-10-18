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Евтимов: Сезонът ще бъде много по-различен, когато се завърнем на "Армията"

  • 18 окт 2026 | 17:30
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Вратарят на ЦСКА Димитър Евтимов, който успя да запази "суха" мрежа при гостуването на Несебър от 1/16-финалите на Sesame Купа на България, заяви след края на срещата, че е доволен от победата. "Армейците" стигнаха до успеха с две късни попадения на Йоанис Питас (89') и Мохамед Брахими (90+6').

"Срещата се оказа доста по-трудна, отколкото очаквахме. Владеехме инциативата, но нямахме чак толкова ситуации пред противниковата врата. Моите адмирации към Несебър. Опитаха да се надиграват с нас, а не се затвориха отзад. Радвам се, че всичко свърши благополучно за нас, колкото и трудно да беше.

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Не ни се получиха нещата, които треньорът ни каза да направим. На моменти играехме твърде бавно. Сега ще седнем и ще анализираме. Кратко време работим с новия треньор. Вижда се, че променяме стила ни на игра - доста по-атакуващ. Това е лицето, което ЦСКА трябва да показва. Трябва да пресираш през цялото време и отборите да се съобразяват с теб.

Въпреки загубата от Монако, имаше едно позитивно чувство. Ние се борихме срещу отбор от топ 4 първенство. Борихме се като равен с равен. Имаше моменти, в които доста бяхме по-добри от тях. Това ни даде едно самочувствие, което е хубаво. Днес, въпреки победата, може би трябва малко да се смирим, защото идват много важни мачове и трябва да сме здраво стъпили на земята.

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Моята работа е такава, че когато ми се даде шанс, да показвам какво мога. Трябва да се доказвам във всеки един мач, защото не играят чак толкова често, колкото ми се иска. Когато ми се даде шанс, трябва да показвам най-доброто.

Със сигурност милеем за завръщането в нашия дом. Аз съм, може би, единственият футболист в състава, който беше в отбора, когато изиграхме последния мач на "Армията". Нямам търпение да отворим новия-стар стадион. Толкова много години всички чакаме. Сега сме много близо до нашата мечта. С тази публика и футболистите, които имаме, сезонът ще бъде много по-различен. На това място отборите ще се съобразяват с нас. Това ще даде едни проценти в наша полза. Надявам се да се случи в най-близко бъдеще", сподели Евтимов.

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