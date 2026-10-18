Лече удължи агонията на Удинезе

Отборът на Лече записа убедителна победа с 3:0 при гостуването си на Удинезе в ранния мач от неделната програма на седмия кръг в Серия "А". Така фриуланите допуснаха пета поредна шампионатна загуба.

“Джалоросите” поведоха в резултата още в 11-ата минута, когато Киалонда Гаспар се разписа с глава след центриране от корнер. Те удвоиха своята преднина в 33-тата минута след друго изпълнение на корнер. Тогава Тиаго Габриел стреля с глава, а топката се отклони в гърдите на Конан Н'Дри и влезе във вратата. В 59-ата минута резервата Якуб Пьотровски реши, че е намалил изоставането на своя тим, но голът му беше отменен поради милиметрова засада. В 86-ата минута влезлият от пейката Джамил Зиберт отне топката от Юрген Екеленкамп, след което нахлу в наказателното поле откъм десния фланг и със своя удар оформи крайното 3:0 в полза на гостите.

Lecce claim a thoroughly deserved win 👊 #UdineseLecce https://t.co/jx8YKCTaA1 — Lega Serie A (@SerieA_EN) October 18, 2026

Така Лече събра 9 точки и се изкачи на 11-ата позиция в класирането, а Удинезе е на 17-ото място точно над зоната на изпадащите със своите 4 пункта.

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Снимки: Gettyimages