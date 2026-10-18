Диан Генчев: Имахме добри моменти, но не ги използвахме

Светкавица 2014 (Търговище) победи с 3:0 гостуващия му Олимпик (Варна). Срещата е от десетия кръг на Североизточната Трета лига.

Светкавица 2014 удари Олимпик

Диан Генчев, от треньорския щаб на варненци и член на Управителния съвет на клуба им коментира пред клубния сайт.

„До 30-ата минута играхме по-добре, но ни вкараха два гола за 5 минути и ни падна гарда. През втората част имахме хубави атаки, ударихме греда, стигахме няколко пъти до аут линията, но не успяхме да я извадим правилно. Имахме добри моменти, но не ги използвахме. Натежаха си ни загубите, станаха малко повече. Надявам се, че до края на полусезона ще вземем още някои мачове“.

Снимка: olimpikvarna.com

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