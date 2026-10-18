Труден тест за Арсенал на "Сити Граунд"

В сблъсък от 7-ия кръг на Премиър лийг Нотингам Форест приема Арсенал на своя "Сити Граунд". Мачът е от 18:30 часа. Домакините под ръководството на Оливър Гласнер преминават през труден период от началото на кампанията, докато воденият от Микел Артета тим на Арсенал се намира на второ място в подреждането и гони лидера Манчестър Сити.

След първите 6 изиграни кръга Арсенал е с актив от 15 точки (5 победи и 1 загуба) при голова разлика 10:5, на три точки зад Манчестър Сити. Нотингам Форест заема 15-а позиция с едва 5 точки (1 победа, 2 равенства и 3 загуби) и голова разлика 5:8.

Формата на Нотингам Форест в последните пет мача за първенство показва сериозни колебания – две загуби (1:3 срещу Кристъл Палас и 0:1 срещу Ковънтри), една победа (2:1 срещу Астън Вила) и две равенства (0:0 с Тотнъм и 2:2 с Ливърпул).



Арсенал спечели последните си два мача във всички турнири след паузата – 2:1 срещу Лийдс в Премиър лийг и класическо 3:0 срещу Лил в Шампионската лига, въпреки че преди международната пауза претърпя поражение с 0:3 от Брайтън.

В лагера на домакините Гласнер няма да може да разчита на трайно контузените Игор Жезус и Николо Савона. Под голям въпросителен знак е звездата Морган Гибс-Уайт, който получи мускулна контузия срещу Кристъл Палас и пропусна повечето тренировки през седмицата. Никола Миленкович обаче поднови тренировки и има шанс да бъде включен в групата за мача.

При Арсенал аут продължават да бъдат защитникът Уилям Салиба (контузия в гърба), Христос Цолис (разтежение) и Пиеро Инкапие (контузия в глезена). Мартин Субименди също бе с проблеми в глезена, но според Микел Артета състоянието му се подобрява и може да се завърне в групата. Букайо Сака, който влезе като резерва срещу Лил поради леко неразположение, се очаква да започне като титуляр на "Сити Граунд".

Последните срещи между двата тима на "Сити Граунд" се оказват трудни за "артилеристите". Двата последни мача на този стадион завършиха при резултат 0:0 (през януари 2026 г. и февруари 2025 г.). В последните 5 сблъсъка между двата отбора във всички турнири Арсенал има 3 победи, а 2 мача са завършили наравно.

Любопитен факт е, че Нотингам Форест има най-ниския процент на реализирани положения в Премиър лийг през този сезон – едва 4.7% от отправите изстрели са се превърнали в гол (5 гола от 10.3 xG). Дан Ндой е единственият играч на Форест с повече от един гол през сезона (2 попадения). За Арсенал Букайо Сака има пряко участие в 5 гола срещу Форест в 6 мача (3 гола и 2 асистенции).

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Снимки: AI