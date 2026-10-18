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Николай Кателиев: Заслужена победа за Лудогорец III

  • 18 окт 2026 | 12:06
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Николай Кателиев: Заслужена победа за Лудогорец III

Лудогорец III (Разград) затвърди лидерската си позиция с 3:0 в Девня над едноименния тим. Срещата е от десетия кръг на Североизточната Трета лига.

Лудогорец III с категоричен успех в Девня
Лудогорец III с категоричен успех в Девня

Николай Кателиев, треньор на домакините, коментира пред клубния му сайт.

„Допуснахме грешка при първия гол, с който Лудогорец поведе и водеше на полувремето. Можеше да бъдем и по-концентрирани в тази ситуация. През второто полувреме имахме две положения, които пропуснахме. Ако бяхме реализирали, вероятно двубоят можеше да отиде и в друга посока. Но след това отново грешка на наш бранител доведе до нов гол на Лудогорец, с което мачът на практика приключи. С оглед на факта, че ни липсваха осем футболисти, които са ангажирани с минифутбол в Гърция, играхме добре, но противникът е много добре подготвен и заслужено победи. Не случайно е лидер в класирането“.

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