От Секирово: Очертаваме се като основен изпадащ

ОФК Хасково се наложи с 3:2 в Раковски над местния Секирово. Срещата е от 11-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

ОФК Хасково с победен обрат в Раковски

От ръководството на домакините коментират в клубния сайт.

„Най-фрапиращо е, че вече четири мача повеждаме със по 2:0 и един с 3:0 и допускаме обрати от противниците. В пследния още до 20-та минута водехме със 2:0 с голове на Йордан Айвазов и от там нататък всичко рухна. След този мач вече се очертаваме като основен изпадащ. Жалко за феновете, жалко за всичко, което се прави. Но това е положението, след като срещу Хасково имахме поне 6-7 човека отсъстващи по различни причини – наказани, контузени, болни и други със незнайно какви симптоми. Не може да се очаква кой знае какво. Жалко и за новия ни треньор Атанас Любенов, който се сблъсква с тази обстановка при заварено положение и не може да направи кой знае какво. Борбата ще е до последно след като сами отново се докарахме до тази ситуация“.

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