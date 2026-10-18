Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА

ЦСКА обяви групата: Лапоухов ще си почива

  • 18 окт 2026 | 11:58
  • 4502
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: Несебър - ЦСКА

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на Несебър от 1/16-финалите за Sesame Купа на България. Двубоят стартира в 15:00 ч. на Градския стадион в Несебър.

ЦСКА привлича човек от Бундеслигата по настояване на Гиздол
ЦСКА привлича човек от Бундеслигата по настояване на Гиздол

От списъка на Маркус Гиздол отсъстват наказаният Стефано Сенси, който получи червен картон срещу ЦСКА 1948 в Бистрица, и вратарят Фьодор Лапоухов, който получава почивка.

Капитанът на Несебър: Цварц е по-добър от Годой
Капитанът на Несебър: Цварц е по-добър от Годой

Групата на ЦСКА: Димитър Евтимов, Даниел Николов, Дейвид Пастор, Тамиму Уору, Диниш Алмейда, Андрей Йорданов, Теодор Иванов, Факундо Родригес, Алекс Тунчев, Анжело Мартино, Бари Котър, Бруно Жордао, Исак Соле, Джеймс Ето'о, Макс Ебонг, Петко Панайотов, Мохамед Брахими, Каталин Иту, Лео Перейра, Йоанис Питас, Леандро Годой, Жоел Цварц.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Шампионите срещат Спартак (Плевен) между двете гостувания в Лига Европа

Шампионите срещат Спартак (Плевен) между двете гостувания в Лига Европа

  • 18 окт 2026 | 08:00
  • 7486
  • 0
Несебър е първото препятствие на "червените"

Несебър е първото препятствие на "червените"

  • 18 окт 2026 | 07:45
  • 8351
  • 0
Втори успех за Павликени

Втори успех за Павликени

  • 17 окт 2026 | 21:54
  • 1546
  • 0
Левски 2007 срази Партизан

Левски 2007 срази Партизан

  • 17 окт 2026 | 21:46
  • 1516
  • 0
Хикс след шоу с десет гола в Плевен

Хикс след шоу с десет гола в Плевен

  • 17 окт 2026 | 21:39
  • 1839
  • 0
Ком наби Бдин във Видин

Ком наби Бдин във Видин

  • 17 окт 2026 | 21:31
  • 1914
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черноморец (Бургас) 0:2 Ботев (Пловдив), феноменален гол на Вълшебния мустак

Черноморец (Бургас) 0:2 Ботев (Пловдив), феноменален гол на Вълшебния мустак

  • 18 окт 2026 | 13:20
  • 5838
  • 0
Несебър е първото препятствие на "червените"

Несебър е първото препятствие на "червените"

  • 18 окт 2026 | 07:45
  • 8351
  • 0
Шампионите срещат Спартак (Плевен) между двете гостувания в Лига Европа

Шампионите срещат Спартак (Плевен) между двете гостувания в Лига Европа

  • 18 окт 2026 | 08:00
  • 7486
  • 0
Купата на България на живо: започна първият мач за деня

Купата на България на живо: започна първият мач за деня

  • 18 окт 2026 | 12:20
  • 58782
  • 0
Даниел Дюбоа прегази Фабио Уордли в реванша

Даниел Дюбоа прегази Фабио Уордли в реванша

  • 18 окт 2026 | 07:11
  • 6356
  • 0
Дибу Мартинес обяви кога ще се върне след операцията

Дибу Мартинес обяви кога ще се върне след операцията

  • 18 окт 2026 | 10:45
  • 7795
  • 0