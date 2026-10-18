ЦСКА обяви групата: Лапоухов ще си почива

Слушай на живо: Несебър - ЦСКА

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на Несебър от 1/16-финалите за Sesame Купа на България. Двубоят стартира в 15:00 ч. на Градския стадион в Несебър.

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От списъка на Маркус Гиздол отсъстват наказаният Стефано Сенси, който получи червен картон срещу ЦСКА 1948 в Бистрица, и вратарят Фьодор Лапоухов, който получава почивка.

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Групата на ЦСКА: Димитър Евтимов, Даниел Николов, Дейвид Пастор, Тамиму Уору, Диниш Алмейда, Андрей Йорданов, Теодор Иванов, Факундо Родригес, Алекс Тунчев, Анжело Мартино, Бари Котър, Бруно Жордао, Исак Соле, Джеймс Ето'о, Макс Ебонг, Петко Панайотов, Мохамед Брахими, Каталин Иту, Лео Перейра, Йоанис Питас, Леандро Годой, Жоел Цварц.

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