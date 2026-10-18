Капитанът на Несебър: Цварц е по-добър от Годой

Слушай на живо: Несебър - ЦСКА

Капитанът на Несебър Пламен Димов говори в навечерието на двубоя с ЦСКА за Sesame Купа на България. Според него Жоел Цварц е по-добър нападател от Леандро Годой. Бившият футболист на Левски, Ботев (Пловдив) и Черно море добави, че нидерландецът му напомня на някогашния ас на Лудогорец Клаудиу Кешерю.

Пламен Гетов: Левски ми хареса много, ЦСКА и Лудогорец надигат глава

"Няма какво да се заблуждаваме, ЦСКА има много добри футболисти и шансовете ни са минимални, но това е възможност за младите момчета в отбора да се покажат. Ще ни бъде много трудно. За мен Цварц е по-добър нападател от Годой. Харесвам такива тарани. Нидерландецът има класа, докато аржентинецът е раздвижен, но по-трудно влиза в комбинации. Цварц ми напомня на Кешерю. Има я школовката и притежава много силен ляв крак. Добре гардира, а и за тази физика, която има, е доста техничен", заяви Пламен Димов пред "Тема Спорт".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google