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Капитанът на Несебър: Цварц е по-добър от Годой

  • 18 окт 2026 | 10:04
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Слушай на живо: Несебър - ЦСКА

Капитанът на Несебър Пламен Димов говори в навечерието на двубоя с ЦСКА за Sesame Купа на България. Според него Жоел Цварц е по-добър нападател от Леандро Годой. Бившият футболист на Левски, Ботев (Пловдив) и Черно море добави, че нидерландецът  му напомня на някогашния ас на Лудогорец Клаудиу Кешерю.

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"Няма какво да се заблуждаваме, ЦСКА има много добри футболисти и шансовете ни са минимални, но това е възможност за младите момчета в отбора да се покажат. Ще ни бъде много трудно. За мен Цварц е по-добър нападател от Годой. Харесвам такива тарани. Нидерландецът има класа, докато аржентинецът е раздвижен, но по-трудно влиза в комбинации. Цварц ми напомня на Кешерю. Има я школовката и притежава много силен ляв крак. Добре гардира, а и за тази физика, която има, е доста техничен", заяви Пламен Димов пред "Тема Спорт".

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