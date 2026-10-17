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Паладино съжалява за изпуснатия шанс срещу Интер

  • 17 окт 2026 | 22:28
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Старши треньорът на Болоня Рафаеле Паладино не скри разочарованието си, след като неговият тим не успя да задържи преднината си и отстъпи с 1:3 пред Интер. Специалистът подчерта, че срещу съперник от подобна класа всяко колебание води до проблеми.

„Бих анализирал двубоя преди извършването на смените, защото от тази гледна точка съм изключително доволен. Изиграхме страхотно първо полувреме с нужната концентрация и смелост“, заяви Паладино.

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„Голямото разочарование е, че не отбелязахме втори гол, когато имахме възможност. Оставиш ли мача отворен срещу отбор от такова ниво, сам си търсиш неприятностите", призна специалистът.

„Голът на Тюрам бе изключително майсторско изпълнение. През втората част обаче загубихме интензитет заради спад във физическите сили и не успяхме да нараним Интер при преходите. Въпреки всичко ще запазя положителните впечатления от първото полувреме. Убеден съм, че се движим в правилната посока, просто трябва да бъдем по-решителни в ключовите моменти", подчерта Паладино.

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Снимки: Imago

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