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Илиан Илиев: Трябват ни няколко позитивни резултата

  • 17 окт 2026 | 17:37
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Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев сподели мнението си след категоричния успех с 3:0 над Марек в двубой от 1/16-финалите на Sesame Купа на България. Наставникът на "моряците" заяви, че отборът се нуждае от няколко победи, за да излезе от трудната ситуация, в която се намира.

"Доволни сме от отношението. Трябват ни няколко позитивни резултата, тъй като при нас не е чак толкова голям проблем спортно-технически, колкото психологически от натрупаните негативни резултати. Добра победа срещу отбор, който се опита да играе футбол.

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Стана оспорван мач, но с втория и третия гол го затворихме. Имаме още много да надигаме глава, за да стигнем до нивото, на което бяхме. Има моменти, в които даваме инициативата на противника. Трябва да държим повече топката.

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Всеки, който беше на пейката, можеше да влезе. Предстои ни още един мач, в който ще влязат други момчета. Мисля, че е добра инициатива, но мачовете трябваше да се играят в тези две седмици пауза", заяви Илиев.

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Снимки: Startphoto

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