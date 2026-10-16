Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)

Дунав тръгна за Самоков с група от 21 футболисти

  • 16 окт 2026 | 12:27
  • 335
  • 0
Дунав тръгна за Самоков с група от 21 футболисти

Отборът на Дунав (Русе) отпътува тази сутрин за Самоков с група от 21 футболисти. Утре "драконите" ще играят на стадион "Искър" срещу местния Рилски спортист в мач от 1/16-финалите на турнира Sesame Купа на България.

В състава попадна вратарят Георги Китанов, който беше заменен принудително при победата срещу Септември в София с 3:2 през миналата седмица. Извън групата остана универсалният защитник Стоян Предев, който и през миналата седмица тренираше индивидуално заради травма.

Луд мач между Септември и Дунав! Две пропуснати дузпи, тежък сблъсък и обрат от два гола
Луд мач между Септември и Дунав! Две пропуснати дузпи, тежък сблъсък и обрат от два гола

Към момента Дунав заема десетото място в класирането на efbet Лига с осем точки след изиграването на 11 кръга. Рилецо пък е пети във Втора лига с 19 точки от 12 мача.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Илиян Станчев: В Тервел винаги е трудно

Илиян Станчев: В Тервел винаги е трудно

  • 16 окт 2026 | 09:57
  • 400
  • 0
Геша: Мачовете ни с Черноломец се превърнаха в дербита

Геша: Мачовете ни с Черноломец се превърнаха в дербита

  • 16 окт 2026 | 09:55
  • 421
  • 0
Трима бразилци от Лудогорец получиха български паспорти

Трима бразилци от Лудогорец получиха български паспорти

  • 16 окт 2026 | 09:55
  • 5324
  • 14
Петър Кюмюрджиев: Винаги е трудно срещу младите

Петър Кюмюрджиев: Винаги е трудно срещу младите

  • 16 окт 2026 | 09:52
  • 379
  • 0
Христо Телкийски: Да следваме програмата си

Христо Телкийски: Да следваме програмата си

  • 16 окт 2026 | 09:50
  • 374
  • 0
Васил Стефанов за мача в Карлово

Васил Стефанов за мача в Карлово

  • 16 окт 2026 | 09:48
  • 419
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Христо Стоичков: Всичко беше перфектно, само един португалец развали уникалната вечер

Христо Стоичков: Всичко беше перфектно, само един португалец развали уникалната вечер

  • 16 окт 2026 | 09:08
  • 20404
  • 111
Михайлов: Има горчилка от грешката, но мачът на Вуцов беше перфектен до този момент

Михайлов: Има горчилка от грешката, но мачът на Вуцов беше перфектен до този момент

  • 16 окт 2026 | 09:34
  • 11615
  • 13
Започва същинската фаза за Купата на България, ЦСКА 1948 и Локо (Пловдив) излизат на сцената

Започва същинската фаза за Купата на България, ЦСКА 1948 и Локо (Пловдив) излизат на сцената

  • 16 окт 2026 | 07:30
  • 10703
  • 2
Александър Везенков е №1 извън НБА: Брутална доминация в гласуването на треньорите!

Александър Везенков е №1 извън НБА: Брутална доминация в гласуването на треньорите!

  • 16 окт 2026 | 12:42
  • 2260
  • 6
Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

  • 15 окт 2026 | 23:53
  • 172840
  • 702
Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

  • 15 окт 2026 | 21:40
  • 206816
  • 770