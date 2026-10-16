Дунав тръгна за Самоков с група от 21 футболисти

Отборът на Дунав (Русе) отпътува тази сутрин за Самоков с група от 21 футболисти. Утре "драконите" ще играят на стадион "Искър" срещу местния Рилски спортист в мач от 1/16-финалите на турнира Sesame Купа на България.

В състава попадна вратарят Георги Китанов, който беше заменен принудително при победата срещу Септември в София с 3:2 през миналата седмица. Извън групата остана универсалният защитник Стоян Предев, който и през миналата седмица тренираше индивидуално заради травма.

Луд мач между Септември и Дунав! Две пропуснати дузпи, тежък сблъсък и обрат от два гола

Към момента Дунав заема десетото място в класирането на efbet Лига с осем точки след изиграването на 11 кръга. Рилецо пък е пети във Втора лига с 19 точки от 12 мача.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google