Ямал към провокиралия го съперник: Сега вече познаваш ли ме?

Гостуването на Барселона в Истанбул срещу местния гранд Галатасарай носеше огромен заряд не само заради съперничеството между двата клуба, но и заради словесните престрелки преди първия съдийски сигнал. Повод за напрежението стана изказването на халфа на турския тим Марио Лемина, който обяви преди мача, че не знае кой е Ламин Ямал и познава единствено „Сане“.

Sane ou Yamal ? 🗣️ Mario Lemina : Qui est Yamal ? Je connais Sane, je ne connais pas Yamal. https://t.co/uoEUK0xKmU — Blaugranation (@Blaugranation_) October 12, 2026

Подобни думи явно мотивираха допълнително младата звезда на каталунците. Въпреки че не успя да се разпише, крилото на Барса се отчете с две ключови асистенции. Първо той намери Фермин Лопес за 2:1 за каталунците, а второто му голове подаване се превърна в истинска сензация. С гениално отиграване, наподобяващо рабона, Ямал се освободи и подаде към Гордън за 3:1, което окончателно предреши изхода от срещата преди четвъртия гол на Адейеми.

Lemina burda Yamal'a sataşıyor ama Yamal onu sallamıyor bile Yamal'ın kafasını sallayışına dikkat Sonrasında Galatasaray'ın içinden geçiyor https://t.co/lQWWsiNBt5 — 𝐁𝐨𝐫𝐚¹⁹⁰⁷ (@FBora__) October 14, 2026

След поредната си футболна лекция испанският национал не пропусна да отговори на изказването на съперника си. Ямал публикува кратко и ясно съобщение в социалните мрежи с въпроса: „Познаваш ли ме сега?“.

В дискусията под публикацията се включи и капитанът на Барселона Рафиня, който добави: „Мисля, че сега вече те познава“.

Всичко приключи миролюбиво, след като Ямал се снима с едно от децата на Лемина. Самият халф отбеляза това: „Разбира се, че те познавам. Малкият ми син е луд по теб. Поздравления.“

Ламин Ямал обясни за ефектния си финт срещу Галатасарай

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