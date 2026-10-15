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Шефът на Ред Бул удължи договора си с Биковете

  • 15 окт 2026 | 13:13
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Отборът на Ред Бул обяви, че е подписал нов договор с Лоран Мекис, който ще продължи да ръководи основния тим на Биковете във Формула 1 поне до края на 2031 година.

Мекис пое управлението на Ред Бул в средата на сезон 2025, когато замени изгонения Кристиан Хорнър. Под ръководството на французина Биковете успяха да се върнат в битката за титлата през миналата година, която Макс Верстапен загуби със само две точки от Ландо Норис след изключителна втора половина на кампанията.

Новата ера в спорта не започна по най-добрия начин за Ред Бул, но постепенно Биковете успяха да решат доста от проблемите с управлението на RB22. Това позволи на Верстапен да спечели две поредни победи в Малайзия и Сингапур, а именно те бяха използвани, за да бъде обявен новият договор на Мекис на служителите в Милтън Кийнс.

„Изключително горд съм, че продължавам това приключение с Ред Бул Рейсинг. Бих искал да благодаря на Чалерм (Йовидия), Марк (Матешиц) и Оливър (Минтцлаф), на целия отбор и на всички замесени за доверието, което гласуваха на този проект. Това, което прави нашия отбор толкова специален, е начинът, по който всички се обединяват в преследването на една обща цел. За мен е истинска привилегия всеки ден да работя рамо до рамо с толкова талантливи и отдадени хора.

„Заедно с екипите на Пиер Ваше и Бен Ходжкинсън, които играят ключова роля в изграждането на нашето бъдеще, разполагаме със солидна основа за следващите години и искрено вярваме, че това е само началото. Гледайки към бъдещето, ще продължим да следваме принципите, които ни определят като отбор – свобода на мисленето, бързина в действията и смелост при вземането на решения“, коментира Мекис по повод на новия си договор с Ред Бул.

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Снимки: Gettyimages

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