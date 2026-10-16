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Илиян Трифонов за мача с Павликени

  • 16 окт 2026 | 10:22
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Илиян Трифонов за мача с Павликени

Утре, Етър II (Велико Търново) ще играе в Павликени с едноименния тим. Срещата е от деветия кръг на Северозападната Трета лига.

„Спечелихме първа победа в първенството. Заслугата е изцяло на футболистите. Осъзнаха важността на мача. Бяха отговорни и дисциплинирани. Показаха ефективност в атака. Допуснахме обаче и грешки в защита. Продължаваме да работим за да ги отстраним. Двубоят със Спартак II (Плевен) беше успешен за нас, но вече е история. На дневен ред е поредното сериозно изпитание. Срещу Павликени ще е изключително трудно. Познаваме се отлично. Положителното е, че ще има футболно надиграване. Който е по-мотивиран и концентриран през 90-те минути е с по-големи шансове за победа. Дано да сме ние“, коментира пред Sportal.bg Илиян Трифонов, треньор на Етър II.

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