Добромир Дафинов: Постоянството е много важно

Утре, СФК Светкавица 2014 (Търговище) приема Олимпик (Варна). Срещата е от десетия кръг на Североизточната Трета лига.

„След добрите игри и положителните резултати от началото на сезона, допуснахме тежко поражение в Аксаково. Веднага трябва да реагираме. Постоянството е много важно. Никой не излиза да загуби. Ето защо трябва във всеки мач да си извоюваме успеха. Предстои ни среща с млад отбор. В някои двубои се представя силно, в други не толкова. Ще се надиграваме с тях. Надявам се с успех“, коментира пред Sportal.bg Добромир Дафинов, президент на СФК Светкавица 2014.

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