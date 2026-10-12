Невен Венков: Заслужена победа

Черноломец (Попово) срази гостуващия му Бенковски (Исперих) с 5:1. Срещата е от деветия кръг на Североизточната Трета лига.

Невен Венков, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Категорична и заслужена победа за нас над амбициозен противник. Още преди мача казах, че покажем ли това, което умеем, ще спечелим. Точно това и стана. Не стартирахме по най-добрия начин срещата и гостите поведоха в началото, но много бързо взехме нещата в свои ръце. Първо Мартин Ковачев се разписа с майсторско изпълнение, а след това Никола Георгиев отбеляза две попадения след много добри атаки, за да затворим полувремето при резултат 3:1. Още в началото на второто вкарахме бързи два гола, дело на Георги Колев и Дани Братоев и при 5:1 логично се поотпуснахме. Поздравления за момчетата, справиха се чудесно, доволни сме от всички”.

Снимки: chernolomets1919.com

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