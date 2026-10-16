Николай Христозов: В Разлог винаги е трудно

Утре Сливнишки герой (Сливница) ще играе с Пирин в Разлог. Срещата е от 12-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Постигнахме важна победа срещу Национал. Трябва да затвърждаваме доброто. В позиция сме, в която трябва да събираме точки. Предстои тежко гостуване в Разлог. Там винаги е трудно. Не обръщаме внимание на позицията в класирането на Пирин. Подготвяме се за много сериозен двубой. Ще е изпитание за нас. Надявам се да сме на ниво в него“, коментира пред Sportal.bg Николай Христозов, треньор на Героя.

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