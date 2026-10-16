Димитър Кузманов допусна обрат срещу бивш номер 23 в света

Димитър Кузманов допусна обрат срещу втория поставен Дамир Джумхур (Босна и Херцеговина) и отпадна във втория кръг на турнира от сериите "Чалънджър 125" в Олбия (Италия) с награден фонд 203 900 евро.

33-годишният пловдивчанин, който премина през пресявките, отстъпи на бившия номер 23 в света с 6:0, 6:7(7), 0:6 за два часа и 10 минути.

В първия сет Кузманов не даде нито един гейм на съперника си, докато във втората част изостана с 3:5, но успя да върне пробива и да изравни. В последвалия тайбрек българинът отрази два сетбола, но отстъпи със 7:9 точки.

Димитър Кузманов изригна: Спортът в България е жалка картина, а тенисът още по-жалка

В решаващия сет Кузманов тотално изгуби инициативата и не успя да запише гейм до името си.

Така вече балансът в срещите между двамата е 2:1 в полза на босненеца.

С представянето си на турнира Димитър Кузманов заработи 13 точки за ранглистата на АТР, в която през тази седмица заема 367-о място.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google