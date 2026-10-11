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Кузманов се справи с британец в Италия

  • 11 окт 2026 | 20:28
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Кузманов се справи с британец в Италия

Димитър Кузманов се класира за втория кръг на квалификациите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове от веригата "Чалънджър 125" в Обиля (Италия) с награден фонд 203 900 евро.

Поставеният под номер 4 в схемата българинът се наложи над Райън Пенистън (Великобритания) с 6:4, 6:3 за 82 минути.

Кузманов направи пробив в десетия гейм по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част взе подаването на съперника си за 4:2 и без проблеми затвори мача.

Пловдивчанинът заработи 3 точки за световната ранглиста и 1035 евро, а за място в основната схема ще играе утре срещу Матяш Черни (Чехия).

Други двама българи и национали за Купа "Дейвис" - Александър Донски и Пьотр Нестеров, отпаднаха. Донски загуби от номер 2 в пресявките Георги Кравченко (Украйна) с 5:7, 2:6 за час и 35 минути, а Нестеров, който беше водач в схемата, претърпя поражение от Крисчън Лангмо с 2:6, 1:6 за 76 минути.

Донски ще участва и в надпреварата на двойки. Българинът и Филип Печонка (Полша) ще срещнат на старта американците Натаниел Ламънс и Джаксън Уитроу.

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