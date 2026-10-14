Димитър Кузманов изригна: Спортът в България е жалка картина, а тенисът още по-жалка

Случаят с отказаната концесия за кортовете в Борисовата градина на клуба на най-успешния ни тенисист, Григор Димитров, за пореден път повдигна завесата над една болезнена тема. Какво се случва с тениса и спорта в България извън светлината на прожекторите?

Към недоволните от системата се присъедини и Димитър Кузманов, който нарече спорта в България “жалка картина”, но изрази надежда някой ден това да се промени и да се даде възможност на хора, които искат да направят нещо за спорта.

Сдружение без дейност печели пред клуба на Григор Димитров търг за държавна тенис база

“Прочетох, че клубът на Григор Димитров не е успял да спечели концесия за кортовете в Борисовата градина!

Нашият клуб от 3 години не може да вземе база в Пловдив по ред причини. Корумпирана община, концесии, измислени бизмесмени, които искат да правят мръсно, хора които управляват клубове без да разбират грам от тенис, хора в българската федерация и какво ли още не…

Спортът в България е жалка картина!

Тенисът в България още по-жалка…

Дано някой ден това се промени и да се даде възможност на хора които наистина разбират и искат да направят нещо за спорта, децата и любителите !

Не мислете, че успехите на момчетата са плод на управници, успехи на инат и лична мотивация са!

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