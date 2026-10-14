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Димитър Кузманов изригна: Спортът в България е жалка картина, а тенисът още по-жалка

  • 14 окт 2026 | 09:49
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Димитър Кузманов изригна: Спортът в България е жалка картина, а тенисът още по-жалка

Случаят с отказаната концесия за кортовете в Борисовата градина на клуба на най-успешния ни тенисист, Григор Димитров, за пореден път повдигна завесата над една болезнена тема. Какво се случва с тениса и спорта в България извън светлината на прожекторите?

Към недоволните от системата се присъедини и Димитър Кузманов, който нарече спорта в България “жалка картина”, но изрази надежда някой ден това да се промени и да се даде възможност на хора, които искат да направят нещо за спорта.

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“Прочетох, че клубът на Григор Димитров не е успял да спечели концесия за кортовете в Борисовата градина!

Нашият клуб от 3 години не може да вземе база в Пловдив по ред причини. Корумпирана община, концесии, измислени бизмесмени, които искат да правят мръсно, хора които управляват клубове без да разбират грам от тенис, хора в българската федерация и какво ли още не…

Спортът в България е жалка картина!

Тенисът в България още по-жалка…

Дано някой ден това се промени и да се даде възможност на хора които наистина разбират и искат да направят нещо за спорта, децата и любителите !

Не мислете, че успехите на момчетата са плод на управници, успехи на инат и лична мотивация са!

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