Весела Лечева: От днес имаме една нормалност в БОК

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева говори пред медиите след края на Общото събрание на БОК, което беше първо, откакто тя е пълноправен глава на централата. 51 членове от 86 се регистрираха и беше постигнат кворум.

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Единодушно беше приет финансов отчет.

Стефка Костадинова също присъства на събранието като индивидуален член, като след него също сподели, че е отворена да помага с каквото може на новото ръководство.

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"Аз смятам, че това беше една решаваща стъпка към нормалност в олимпийското движение. И предишното мина спокойно, но това даде ход на бъдещото ръководство да реализира всички свои идеи и цели, които представи като програма миналата година. Изключително съм доволна, благодарих на всички участници, на членовете на Българския олимпийски комитет за активното участие през тази година, за да можем да реализираме всички наши идеи", започна Лечева.

Тя беше категорична, че не иска да се връща повече назад.

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"Чухте програмата и дейността, която извърши новото ръководство. Няма да се връщаме назад. Надявам се всеки да си е взел поука по отношение на своите отговорни функции. Като една от най-влиятелните организации в управлението на спорта, трябва да бъдем прозрачни, отговорни и най-вече отчетни. Много активни и на висотата на Българския олимпийски комитет, която заслужава. Всички онези дефицити, които бяха отчетени и тепърва заедно със старото ръководство трябва да се изчистят. Всички дългове, изговорено беше много и на предишното заседание на Изпълнителното бюро. Нека днешният ден да го запомним с най-хубавите моменти от тази година", допълни Лечева.

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Снимки: Startphoto