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Стефка Костадинова: Винаги ще помагам с каквото мога

  • 14 окт 2026 | 18:33
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Бившият председател на БОК Стефка Ксотадинова пожела успех на заменилата я на този пост Весела Лечева. Днес се проведе първото Общо събрание на Българския олимпийски комитет, оглавявано от Лечева. Припомняме, че двете легендарни български спортистки имаха разногласия след избирането на Лечева, но по думите на голямата ни шампионка в скока на височина това вече е в миналото.

"Аз неслучайно дадох пълномощно на г-жа Весела Лечева, за да може да работи олимпийският комитет, да има феърплей и приемственост. Искам да им пожелая успех, искам да поздравя всички шампиони, Тервел (Замфиров), Лора (Христова), които взеха медали в Милано-Кортина.

Да, всичко остава в миналато, абсолютно, аз вече не съм председател на Българския олимпийски комитет. Аз съм един отдаден член, олимпийска шампионка. Винаги, с каквото мога, ще помагам на спорта, олимпизма, аз съм и в комисия на МОК за олимпийски ценности, така че винаги ще бъда от полза.

За 2025 година ни беше спряно финансирането от МОК и дефакто БОК работеше благодарение на дарения, спонсорства, иначе нямаше как, трябваше да го затворим. Бяхме в пълна полза на новото ръководство. Новото ръководство пътуваше в Милано-Кортина, новото ръководство пътуваше в Скопие на Европейскити игри.

Винаги в началото на годината олимпийският комитет влиза в някакъв дефицит и почти винаги теглим овърдрафт. Но тъй като ни беше спряно финансирането, нямаше как да теглим овърдрафт, защото няма с какво да го гарантираме.

С г-н Димов не сме се карали, това беше по-скоро медийно... той каже нещо, аз кажа нещо, според мен това е пълна грешка, защото така само хранехме медиите и това въобще не е в мой стил, но човек се учи от своите грешки", каза Костадинова.

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Снимки: Sportal.bg

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