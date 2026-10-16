Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига

Везенков и Коди срещу Гибсън и Барса в суперсблъсък от Евролигата

  • 16 окт 2026 | 07:00
  • 1559
  • 2

След епичната си победа с исторически обрат срещу Валенсия във вторник, тази вечер Олимпиакос се изправя пред ново сериозно испанско предизвикателство в лицето на Барселона. Мачът в "Палау Блауграна" в каталунската столица започва в 21:30 часа българско време.

Цели трима български национали ще видим на терена тази вечер. Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър се очаква да бъдат в стартовия състав на действащия шампион в Евролигата Олимпиакос, докато гардът Умоджа Гибсън, който наскоро се сдоби с български паспорт, вероятно ще се включи от пейката за "лос кулес".

Уникален обрат за Везенков и Олимпиакос срещу шампиона на Испания, Сашо пише история!
Уникален обрат за Везенков и Олимпиакос срещу шампиона на Испания, Сашо пише история!

Олимпиакос влиза в днешния суперсблъсък от позицията на 4 победи и 1 загуба. Барса пък е с баланс 3-2 дотук.

Каталунците имат предимство в преките двубои в исторически план - 25:19 победи. В последните години обаче "червено-белите" от Пирея надделяват доста по-често. Олимпиакос е спечелил 5 от последните си 6 срещи с Барса. Испанският гранд все пак взе с 98:85 последното си домакинство срещу Олимпиакос - през декември 2025 г. Последният им двубой - на гръцка земя, от края на януари 2026-а, завършва с успех за Олимпиакос - 87:75.

Скандал разтърси Олимпиакос: Звезда на тима недоволства, Барцокас го извади от състава
Скандал разтърси Олимпиакос: Звезда на тима недоволства, Барцокас го извади от състава

Йоан Макунду и Джъстин Миная не са на разположение на старши треньора на Барселона Александър Секулич в момента, докато Йоргос Барцокас може да разчита на всички свои важни играчи с изключение на Тайлър Дорси, чието бъдеще в Пирея изглежда доста несигурно в момента след негови коментари наскоро.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Евролига

Доминация в историческия обрат на Олимпиакос: Жан Монтеро е MVP на 5-ия кръг в Евролигата

Доминация в историческия обрат на Олимпиакос: Жан Монтеро е MVP на 5-ия кръг в Евролигата

  • 15 окт 2026 | 14:53
  • 860
  • 0
Ясно е състоянието на контузените играчи в Цървена звезда

Ясно е състоянието на контузените играчи в Цървена звезда

  • 15 окт 2026 | 14:46
  • 686
  • 0
Баскония сменя треньора

Баскония сменя треньора

  • 15 окт 2026 | 14:35
  • 759
  • 0
Виртус Болоня пречупи Париж в голяма драма

Виртус Болоня пречупи Париж в голяма драма

  • 14 окт 2026 | 23:58
  • 1216
  • 0
Байерн надви Анадолу Ефес като гост

Байерн надви Анадолу Ефес като гост

  • 14 окт 2026 | 23:49
  • 1706
  • 0
Скандал разтърси Олимпиакос: Звезда на тима недоволства, Барцокас го извади от състава

Скандал разтърси Олимпиакос: Звезда на тима недоволства, Барцокас го извади от състава

  • 14 окт 2026 | 23:38
  • 2815
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

  • 15 окт 2026 | 23:53
  • 161538
  • 634
Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

  • 15 окт 2026 | 21:40
  • 198687
  • 734
Започва същинската фаза за Купата на България, ЦСКА 1948 и Локо (Пловдив) излизат на сцената

Започва същинската фаза за Купата на България, ЦСКА 1948 и Локо (Пловдив) излизат на сцената

  • 16 окт 2026 | 07:30
  • 4322
  • 0
Милан разби РБ Залцбург за първата си победа в Лига Европа, младок с хеттрик

Милан разби РБ Залцбург за първата си победа в Лига Европа, младок с хеттрик

  • 15 окт 2026 | 21:35
  • 27612
  • 14
Драматичен край донесе трите точки на Ювентус във Виго

Драматичен край донесе трите точки на Ювентус във Виго

  • 15 окт 2026 | 23:54
  • 15058
  • 4
Фламенго се доближи до втори пореден финал в Копа Либертадорес

Фламенго се доближи до втори пореден финал в Копа Либертадорес

  • 16 окт 2026 | 05:30
  • 5193
  • 0