Везенков и Коди срещу Гибсън и Барса в суперсблъсък от Евролигата

След епичната си победа с исторически обрат срещу Валенсия във вторник, тази вечер Олимпиакос се изправя пред ново сериозно испанско предизвикателство в лицето на Барселона. Мачът в "Палау Блауграна" в каталунската столица започва в 21:30 часа българско време.

Цели трима български национали ще видим на терена тази вечер. Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър се очаква да бъдат в стартовия състав на действащия шампион в Евролигата Олимпиакос, докато гардът Умоджа Гибсън, който наскоро се сдоби с български паспорт, вероятно ще се включи от пейката за "лос кулес".

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Олимпиакос влиза в днешния суперсблъсък от позицията на 4 победи и 1 загуба. Барса пък е с баланс 3-2 дотук.

Каталунците имат предимство в преките двубои в исторически план - 25:19 победи. В последните години обаче "червено-белите" от Пирея надделяват доста по-често. Олимпиакос е спечелил 5 от последните си 6 срещи с Барса. Испанският гранд все пак взе с 98:85 последното си домакинство срещу Олимпиакос - през декември 2025 г. Последният им двубой - на гръцка земя, от края на януари 2026-а, завършва с успех за Олимпиакос - 87:75.

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Йоан Макунду и Джъстин Миная не са на разположение на старши треньора на Барселона Александър Секулич в момента, докато Йоргос Барцокас може да разчита на всички свои важни играчи с изключение на Тайлър Дорси, чието бъдеще в Пирея изглежда доста несигурно в момента след негови коментари наскоро.

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