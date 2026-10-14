Скандал разтърси Олимпиакос: Звезда на тима недоволства, Барцокас го извади от състава

Всеки, който редовно следи Олимпиакос, би останал с впечатлението, че атмосферата в клуба е отлична. Действащият европейски шампион стартира новия сезон по впечатляващ начин, макар да е видно, че формата на тима все още не е достигнала своя връх. Идилията в Пирея обаче бе разтърсена от нов скандал. След лятната сапунка с Томас Уолкъп, още един ключов играч от похода към четвъртата европейска титла надигна глас и поиска да си тръгне. Тайлър Дорси изрази публично недоволството си от статута си при треньора Йоргос Барцокас с коментар в Инстаграм, който предизвика сериозен отзвук.

Според източници от Пирея, треньорът Барцокас е дал два почивни дни на Дорси през уикенда, за да посети сина си, но след това го е извадил от отбора. По този начин Дорси няма да играе срещу Барселона. Олимпиакос е с актив 4-1, след като навакса пасив от 28 точки срещу Валенсия.

В гостуването си в подкаста "Трипъл Трет Шоу" при Джарън Блосъмгейм, Дорси не спести острите думи:

"Ако съм толкова лесно заменим, защо просто не ме пуснат да си тръгна? Особено ако не искат да ми плащат. Защо тогава се губи време и се прави цялата тази драма? От какво толкова се страхува треньорският щаб? Истината за отношението им към мен ще излезе наяве. Не всичко е такова, каквото изглежда отстрани", недоволства американецът с гръцки паспорт.

Този изблик на недоволство дойде напълно неочаквано, като се има предвид, че преди тази криза Дорси получаваше редовно игрово време – средно около 25 минути срещу Баскония, 20 срещу Жалгирис, 27 срещу Виртус и 17 срещу Ефес. В двубоя срещу Валенсия обаче той остана на паркета едва пет минути, което вероятно е преляло чашата на търпението му.

Гръцките медии и общественост останаха шокирани от реакцията на гарда, който пристигна в Пирея през 2024 година от Фенербахче, така че предстои да се види как ръководството на Олимпиакос ще реагира на този открит конфликт.

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