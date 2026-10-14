Отлагат осем мача от Трета лига

Осем срещи от четирите първенства на Трета лига няма да се проведат през идния уикенд 17-18 октомври, както е според първоначалната им програма. Въпросните двубои се отлагат. Няколко са причините – участия в квалификациите в Грузия на националния отбор на България за аматьори, в турнира за купата на България, в Шампионска лига по минифутбол и в националното първенство за военни.

За някои от отложените двубои вече са посочени нови дати. За останалите, предстои да се определят.

Югозападна Трета лига – XII кръг – 17 октомври 2026 г., събота, 16:00 часа:

Беласица (Петрич) - ЦСКА III (София)

Етрополе - Балкан (Ботевград)

Пирин (Разлог) - Сливнишки герой (Сливница)

Югозападна Трета лига – XII кръг – 18 октомври 2026 г., неделя, 16:00 часа:

Миньор (Перник) - Септември II (София)

Оборище (Панагюрище) - Славия II (София)

Национал (София) - ОФК Костинброд отложен за 4 ноември

Септември (Симитли) – Кюстендил отложен за 11 ноември

Банско тийм (Банско) - Левски II (София) отложен за 11 ноември

Струмска слава (Радомир) - Ботев (Ихтиман) отложен за 11 ноември

Югоизточна Трета лига – XI кръг – 17 октомври 2026 г., събота, 16:00 часа:

Левски (Карлово) - Гигант (Съединение)

Димитровград - Родопа (Смолян)

Секирово (Раковски) - ОФК Хасково

Марица (Милево) - ФК Ямбол

Локомотив II (Пловдив) - Созопол

Крумовград - Загорец (Нова Загора)

Атлетик (Куклен) - Спартак (Пловдив) отложен

Нефтохимик (Бургас) - Марица (Пловдив) отложен

Североизточна Трета лига – X кръг – 17 октомври 2026 г., събота, 16:00 часа:

Светкавица 2014 (Търговище) - Олимпик (Варна)

Септември (Тервел) - Черноломец (Попово)

Девня - Лудогорец III (Разград)

Доростол (Силистра) - Септември (Драгоево)

Фратрия II (Варна) - Устрем (Дончево)

Североизточна Трета лига – X кръг – 18 октомври 2026 г., неделя, 16:00 часа:

Бенковски (Исперих) - Черноморец (Балчик)

Волов Шумен 2007 - Черно море II (Варна)

Рилци (Добрич) - Аксаково отложен за 12 декември

Ботев (Нови пазар) – почива

Северозападна Трета лига – IX кръг – 17 октомври 2026 г., събота, 16:00 часа:

Спартак II (Плевен) - Янтра (Полски Тръмбеш)

Павликени - Етър II (Велико Търново)

Левски 2007 (Левски) - Партизан (Червен бряг)

Бдин (Видин) - Ком (Берковица)

Севлиево - Академик (Свищов) отложен

Чавдар Троян – почива

Локомотив (Мездра) – почива

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