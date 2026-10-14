Отлагат осем мача от Трета лига

Осем срещи от четирите първенства на Трета лига няма да се проведат през идния уикенд 17-18 октомври, както е според първоначалната им програма. Въпросните двубои се отлагат. Няколко са причините – участия в квалификациите в Грузия на националния отбор на България за аматьори, в турнира за купата на България, в Шампионска лига по минифутбол и в националното първенство за военни.
За някои от отложените двубои вече са посочени нови дати. За останалите, предстои да се определят.
Югозападна Трета лига – XII кръг – 17 октомври 2026 г., събота, 16:00 часа:
Беласица (Петрич) - ЦСКА III (София)
Етрополе - Балкан (Ботевград)
Пирин (Разлог) - Сливнишки герой (Сливница)
Югозападна Трета лига – XII кръг – 18 октомври 2026 г., неделя, 16:00 часа:
Миньор (Перник) - Септември II (София)
Оборище (Панагюрище) - Славия II (София)
Национал (София) - ОФК Костинброд отложен за 4 ноември
Септември (Симитли) – Кюстендил отложен за 11 ноември
Банско тийм (Банско) - Левски II (София) отложен за 11 ноември
Струмска слава (Радомир) - Ботев (Ихтиман) отложен за 11 ноември
Югоизточна Трета лига – XI кръг – 17 октомври 2026 г., събота, 16:00 часа:
Левски (Карлово) - Гигант (Съединение)
Димитровград - Родопа (Смолян)
Секирово (Раковски) - ОФК Хасково
Марица (Милево) - ФК Ямбол
Локомотив II (Пловдив) - Созопол
Крумовград - Загорец (Нова Загора)
Атлетик (Куклен) - Спартак (Пловдив) отложен
Нефтохимик (Бургас) - Марица (Пловдив) отложен
Североизточна Трета лига – X кръг – 17 октомври 2026 г., събота, 16:00 часа:
Светкавица 2014 (Търговище) - Олимпик (Варна)
Септември (Тервел) - Черноломец (Попово)
Девня - Лудогорец III (Разград)
Доростол (Силистра) - Септември (Драгоево)
Фратрия II (Варна) - Устрем (Дончево)
Североизточна Трета лига – X кръг – 18 октомври 2026 г., неделя, 16:00 часа:
Бенковски (Исперих) - Черноморец (Балчик)
Волов Шумен 2007 - Черно море II (Варна)
Рилци (Добрич) - Аксаково отложен за 12 декември
Ботев (Нови пазар) – почива
Северозападна Трета лига – IX кръг – 17 октомври 2026 г., събота, 16:00 часа:
Спартак II (Плевен) - Янтра (Полски Тръмбеш)
Павликени - Етър II (Велико Търново)
Левски 2007 (Левски) - Партизан (Червен бряг)
Бдин (Видин) - Ком (Берковица)
Севлиево - Академик (Свищов) отложен
Чавдар Троян – почива
Локомотив (Мездра) – почива