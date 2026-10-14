Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол

Отлагат осем мача от Трета лига

  • 14 окт 2026 | 15:49
  • 681
  • 0
Отлагат осем мача от Трета лига

Осем срещи от четирите първенства на Трета лига няма да се проведат през идния уикенд 17-18 октомври, както е според първоначалната им програма. Въпросните двубои се отлагат. Няколко са причините – участия в квалификациите в Грузия на националния отбор на България за аматьори, в турнира за купата на България, в Шампионска лига по минифутбол и в националното първенство за военни.

За някои от отложените двубои вече са посочени нови дати. За останалите, предстои да се определят.

Югозападна Трета лига – XII кръг – 17 октомври 2026 г., събота, 16:00 часа:

Беласица (Петрич) - ЦСКА III (София)

Етрополе - Балкан (Ботевград)

Пирин (Разлог) - Сливнишки герой (Сливница)

Югозападна Трета лига – XII кръг – 18 октомври 2026 г., неделя, 16:00 часа:

Миньор (Перник) - Септември II (София)

Оборище (Панагюрище) - Славия II (София)

Национал (София) - ОФК Костинброд отложен за 4 ноември

Септември (Симитли) – Кюстендил  отложен за 11 ноември

Банско тийм (Банско) - Левски II (София) отложен за 11 ноември

Струмска слава (Радомир) - Ботев (Ихтиман) отложен за 11 ноември

Югоизточна Трета лига – XI кръг – 17 октомври 2026 г., събота, 16:00 часа:

Левски (Карлово) - Гигант (Съединение)

Димитровград - Родопа (Смолян)

Секирово (Раковски) - ОФК Хасково

Марица (Милево) - ФК Ямбол

Локомотив II (Пловдив) - Созопол

Крумовград - Загорец (Нова Загора)

Атлетик (Куклен) - Спартак (Пловдив) отложен

Нефтохимик (Бургас) - Марица (Пловдив) отложен

Североизточна Трета лига – X кръг – 17 октомври 2026 г., събота, 16:00 часа:

Светкавица 2014 (Търговище) - Олимпик (Варна)

Септември (Тервел) - Черноломец (Попово)

Девня - Лудогорец III (Разград)

Доростол (Силистра) - Септември (Драгоево)

Фратрия II (Варна) - Устрем (Дончево)

Североизточна Трета лига – X кръг – 18 октомври 2026 г., неделя, 16:00 часа:

Бенковски (Исперих) - Черноморец (Балчик)

Волов Шумен 2007 - Черно море II (Варна)

Рилци (Добрич) - Аксаково отложен за 12 декември

Ботев (Нови пазар) – почива

Северозападна Трета лига – IX кръг – 17 октомври 2026 г., събота, 16:00 часа:

Спартак II (Плевен) - Янтра (Полски Тръмбеш)

Павликени - Етър II (Велико Търново)

Левски 2007 (Левски) - Партизан (Червен бряг)

Бдин (Видин) - Ком (Берковица)

Севлиево - Академик (Свищов)  отложен

Чавдар Троян – почива

Локомотив (Мездра) – почива

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Жребият за Купата на БФС при U14 е хвърлен! Дербито е Ботев (Пд) - Левски

Жребият за Купата на БФС при U14 е хвърлен! Дербито е Ботев (Пд) - Левски

  • 14 окт 2026 | 16:20
  • 6186
  • 0
Черно море пред дилема в решителни два месеца

Черно море пред дилема в решителни два месеца

  • 14 окт 2026 | 15:55
  • 760
  • 2
Лошата новина за ЦСКА се потвърди часове преди мача с Монако

Лошата новина за ЦСКА се потвърди часове преди мача с Монако

  • 14 окт 2026 | 16:09
  • 7950
  • 10
Скандалите в НЕК не стихват, треньорът Шрьодер предупреди своите за Левски

Скандалите в НЕК не стихват, треньорът Шрьодер предупреди своите за Левски

  • 14 окт 2026 | 14:51
  • 7478
  • 1
Боримиров: В ДНК-то на Левски е да играе винаги за победа, искаме да сме като Брюж

Боримиров: В ДНК-то на Левски е да играе винаги за победа, искаме да сме като Брюж

  • 14 окт 2026 | 14:27
  • 7352
  • 38
Левски излетя за Ниската земя, Серафимов тръгна с отбора

Левски излетя за Ниската земя, Серафимов тръгна с отбора

  • 14 окт 2026 | 14:25
  • 3318
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Лошата новина за ЦСКА се потвърди часове преди мача с Монако

Лошата новина за ЦСКА се потвърди часове преди мача с Монако

  • 14 окт 2026 | 16:09
  • 7950
  • 10
Боримиров: В ДНК-то на Левски е да играе винаги за победа, искаме да сме като Брюж

Боримиров: В ДНК-то на Левски е да играе винаги за победа, искаме да сме като Брюж

  • 14 окт 2026 | 14:27
  • 7352
  • 38
Гиздол: Искам да играем като Монако, но ще дадем всичко, за да ги победим

Гиздол: Искам да играем като Монако, но ще дадем всичко, за да ги победим

  • 14 окт 2026 | 12:12
  • 17467
  • 82
Скандалите в НЕК не стихват, треньорът Шрьодер предупреди своите за Левски

Скандалите в НЕК не стихват, треньорът Шрьодер предупреди своите за Левски

  • 14 окт 2026 | 14:51
  • 7478
  • 1
Ван дер Каап: "Сините" трябва да се справят с високата преса на НЕК! Беше специално да видя Левски шампион

Ван дер Каап: "Сините" трябва да се справят с високата преса на НЕК! Беше специално да видя Левски шампион

  • 14 окт 2026 | 08:55
  • 24661
  • 29
Асен Златев: Загубихме една година, но вече няма щангистите да тренират домашно

Асен Златев: Загубихме една година, но вече няма щангистите да тренират домашно

  • 14 окт 2026 | 11:59
  • 8131
  • 2