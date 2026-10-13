Борусия (Дортмунд) удължи договора на Нико Ковач

Борусия (Дортмунд) официално удължи договора на старши треньора си Нико Ковач, обявиха от германския клуб.

54-годишният специалист подписа нов контракт с осемкратния шампион на Германия, който е със срок до 30 юни 2029 г. Помощник-треньорите Роберт Ковач (52 г) и Филип Тапалович (49 г) също остават в екипа на Нико Ковач.

📝 Der Trainer verlängert! Borussia Dortmund und Cheftrainer Niko Kovac setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Der 54-Jährige hat am heutigen Dienstag einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterzeichnet. 🤝 Zur ganzen Meldung: 📒 https://t.co/7E5SRvvWuV https://t.co/7MtzRA4c0x — Borussia Dortmund (@BVB) October 13, 2026

Ковач и неговият екип застанаха начело на тима през пролетта на 2025 г., когато завариха Борусия на 11-о място във временното класиране, но в драматичния последен кръг на кампанията 2024/25 успяха да изведат отбора до квота за Шампионската лига. През изминалия сезон хърватският наставник изведе вестфалци до второто място в Бундеслигата, като спечелените 73 точки са петото най-добро постижение в клубната история.

„Вървим по много позитивен път с Нико, откакто той пое отбора преди малко повече от година и половина. Той развива последователно тима и се радва на голяма подкрепа в клуба. Удължаването на договора на Нико е и ясен сигнал за приемственост и стабилност в Борусия (Дортмунд). Той също така оценява високо стойността на Борусия (Дортмунд). Затова бързо се споразумяхме да продължим общия си път“, коментира управляващият директор по спортните въпроси в клуба Ларс Рикен.

„Заедно поставихме началото на ясен процес на развитие и положихме важни основи за бъдещето. Искаме да надградим постигнатото. Имаме ясна визия за това как искаме да играем футбол, как искаме да се представяме като отбор и какво е необходимо, за да постигнем целите си. Най-важното е да не почиваме на стари лаври, а да работим всеки ден за своето усъвършенстване. Виждаме огромен потенциал и сме убедени, че с пълна увереност и силна решимост можем да постигнем много заедно“, заяви Нико Ковач.

До момента специалистът е водил Борусия (Дортмунд) в 53 мача от Бундеслигата, като е спечелил 114 точки с отбора - средно по 2,15 на мач. Никой друг старши треньор на Борусия не е постигал по-висока средна успеваемост по отношение на точките от Ковач.

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Снимки: Imago