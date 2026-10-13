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Горетцка може да дебютира за Астън Вила в утрешния сблъсък от Шампионската лига

  • 13 окт 2026 | 17:22
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Горетцка може да дебютира за Астън Вила в утрешния сблъсък от Шампионската лига

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери разкри, че Леон Горетцка е готов и ще попадне в групата на бирмингамци за утрешното домакинство от Шампионската лига срещу Фенербахче. Германецът все още не е дебютирал за "виланите", след като бе привлечен със свободен трансфер от Байерн (Мюнхен) в края на август, тъй като лекуваше контузия в коляното.

Друго от новите попълнения - Матео Руджери, ще пропусне няколко седмици, след като получи разтежение по време на мача с Брентфорд. Така Емери остава бе типичен ляв бек, тъй като Ян Маатсен вече е извън строя заради контузия на глезена.

"Руджери е контузен. Не е ясно точно колко време ще отсъства, но става въпрос за няколко седмици. Повече от месец. Затова трябва да търсим решения, тъй като Маатсен все още не е на разположение. Мисля, че състоянието му се подобрява. Очаквам да се присъедини към нас след няколко дни или до седмица-две, така че новините за него са положителни.

Горетцка е в състава. Джордж Хемингс изпитва лека болка, но може да се завърне следващата седмица", заяви Емери на днешната си пресконференция.

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