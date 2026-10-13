Горетцка може да дебютира за Астън Вила в утрешния сблъсък от Шампионската лига

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери разкри, че Леон Горетцка е готов и ще попадне в групата на бирмингамци за утрешното домакинство от Шампионската лига срещу Фенербахче. Германецът все още не е дебютирал за "виланите", след като бе привлечен със свободен трансфер от Байерн (Мюнхен) в края на август, тъй като лекуваше контузия в коляното.

Друго от новите попълнения - Матео Руджери, ще пропусне няколко седмици, след като получи разтежение по време на мача с Брентфорд. Така Емери остава бе типичен ляв бек, тъй като Ян Маатсен вече е извън строя заради контузия на глезена.

"Руджери е контузен. Не е ясно точно колко време ще отсъства, но става въпрос за няколко седмици. Повече от месец. Затова трябва да търсим решения, тъй като Маатсен все още не е на разположение. Мисля, че състоянието му се подобрява. Очаквам да се присъедини към нас след няколко дни или до седмица-две, така че новините за него са положителни.

Горетцка е в състава. Джордж Хемингс изпитва лека болка, но може да се завърне следващата седмица", заяви Емери на днешната си пресконференция.

"He is in the squad for tomorrow." Unai Emery with the latest team news ahead of MD2 in the #UCL 🗞️ ➡️ https://t.co/KTcjstCe2S https://t.co/4C0K9waTjI — Aston Villa (@AstonVilla) October 13, 2026

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