Антонио Блейкни: Трябва да играем твърдо, да се борим и да спечелим

Баскетболистът на Апоел Тел Авив Антонио Блейкни сподели очакванията си преди предстоящия сблъсък срещу Бешикташ. той подчерта, че израелският тим трябва да влезе с максимална концентрация и агресия на терена, за да постигне крайната победа.

"Очаквам да излязат на терена и да се борят здраво. Знаем, че треньорът им ги кара да играят с голяма интензивност. Ние трябва да влезем в мача, да играем още по-твърдо, да се борим и да спечелим" започна Блейкни.

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Американският гард се върна и към предишното изпитание на тима срещу Валенсия, като посочи върху какво работи щабът, за да не се допускат същите грешки.

"Мисля, че трябва да следваме плана за игра малко по-добре. Във Валенсия го объркахме на няколко пъти. Сега треньорите са изцяло фокусирани върху това - преминаваме през плана и уточняваме какво трябва да направим, защото срещу себе си имаме различен съперник. Ако се придържаме към плана за игра, всичко ще бъде наред."

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"Графикът ли? Всичко е наред. Разполагаме с около петима физиотерапевти, а и имаме широк състав. В израелското първенство някои от момчетата получават почивка. В крайна сметка за това ни плащат, така че ще се справим", завърши звездата на Апоел.

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