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Томаш Саторански: Това е сериозен тест за нас

  • 13 окт 2026 | 14:59
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Томаш Саторански: Това е сериозен тест за нас

Гардът на Апоел Тел Авив Томаш Саторански сподели очакванията си преди предстоящия сблъсък срещу Бешикташ от Евролигата. Чешкият баскетболист подчерта, че турнирният дуел ще бъде изключително труден и ще изисква пълна мобилизация от страна на неговия тим.

"Очаквам много труден мач. Мисля, че те вече показаха какъв е техният стил на игра - играят много бърз и физически баскетбол и стрелят много тройки. Смятам, че двубоят ще бъде подобен на този с Валенсия. Така че за нас това е сериозен тест. Загубихме във Валенсия и сега трябва да се върнем към победите. Мисля, че знаем какво трябва да направим, а най-важното, както във всеки мач в Евролигата, е да играем с правилната интензивност през всичките 40 минути."

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"Определено трябва да подобрим защитата си при транзиция и да не им позволяваме да стрелят толкова много тройки. Ако анализираме мачовете им, ще видим, че когато печелят, те вкарват много повече тройки, отколкото в срещите, които губят. Така че трябва да избягваме грешки срещу техните стрелци, да се опитаме да ги принудим да пробиват към подкошието и да предотвратим подаванията навън към свободни играчи - мисля, че това направихме зле във Валенсия. Също така ни трябва добра защита при бърза атака, която понякога е производна на лоши стрелби в нападение от наша страна. Така че ни очаква много, много интензивен двубой", завърши Саторански.

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