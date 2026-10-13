Итудис: В Евролигата няма лесни мачове и няма момент, в който да се отпуснеш

Старши треньорът на Хапоел Тел Авив Димитрис Итудис сподели очакванията си преди двубоя срещу турския Бешикташ. Опитният наставник подчерта, че неговият тим се завръща към мачовете от Евролигата в интензивна седмица с два двубоя, като първият от тях е срещу изключително агресивен съперник.
"Завръщаме се към мачовете от Евролигата, като ни предстои седмица с два мача. Първият двубой е срещу Бешикташ - изключително агресивен отбор. Те обичат да упражняват преса по целия терен и да извличат предимство от енергията си. Съставът им е добра комбинация от младост, талант и опитни играчи, които са се състезавали в Евролигата, НБА и други силни първенства. Като цяло в Евролигата няма лесни мачове и няма момент, в който да се отпуснеш - дори за секунда. Това е двубой, който изисква пълна концентрация през всичките 40 минути, агресивност, енергия, борба за борбите под коша, за ничиите топки и за всички онези детайли, които са ни нужни, за да постигнем желания краен резултат."
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Относно сгъстения график и кадровото състояние на отбора, Итудис бе категоричен, че тимът е подготвен за натоварването.
"Нямаме проблеми със състава. Разполагаме с тази дълбочина в ротацията точно за такива ситуации и сме напълно готови за това, което предстои."