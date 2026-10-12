Манолов: Състоянието на отбора не отговаря на Черно море, има нещо отвъд нашето знание

Бившият футболист на Черно море Миро Манолов коментира представянето на "моряците" след загубата с 0:2 от Левски във Варна. Той гостува в студиото на Sportal.bg в "efbet Лига Live", където сподели впечатленията си от двубоя и изрази мнение за моментното състояние на варненския тим.

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Манолов обърна внимание на играта на Черно море и на дистанцията между показаното на терена и очакванията към клуб с традициите на "моряците".

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"Не случайно и публиката се е отделила. Явно има нещо, което е извън нашите знания. Видът, който играчите показват, не отговаря на Черно море като клуб", заяви бившият нападател. Според Манолов Левски не е имал нужда да показва максимума от възможностите си, за да стигне до успеха на "Тича". "Ако бъдем реалисти, Левски игра толкова, колкото им трябваше, за да победят", добави той.

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