Живко Бояджиев: Усмихнахме се

Олимпик (Варна) постави точка на лоша серия с 1:0 у дома над Ботев (Нови пазар). Срещата е от деветия кръг на Североизточната Трета лига. Живко Бояджиев от треньорския щаб на домакините коментира пред клубния сайт.

„Най-накрая да се усмихнем малко, че станаха много загуби. Играем добре. Понатрупахме обаче негативни резултати и се играе тежко. През първото полувреме имахме куп ситуации направихме много пропуски. През втората част нямахме толкова положения, но стигнахме до победен гол. Смятам, че беше заслужено“.

Снимка: olimpikvarna.com

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