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  2. Рилци (Добрич)

Диан Георгиев: Точките можеше и да са три

  • 12 окт 2026 | 09:53
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Диан Георгиев: Точките можеше и да са три

2:2 приключиха във Варна, местния Черно море II и Рилци (Добрич). Срещата е от деветия кръг на Североизточната Трета лига. Диан Георгиев, председател на Управителния съвет на ФК Рилци коментира пред клубния сайт.

„Поведоха ни още в петата минута, след това удариха и греда, но нашите момчета не се предадоха и обърнаха още до края на първото полувреме. Стояха много добре и трябва да съжаляваме, че не взехме трите точки, защото ни изравниха минута преди края на редовното време. Но се сборихме, не се предадохме до последно. Точките можеше и да са три, но понякога става и така във футбола. Все пак сме доволни и от едната точка. Доволни сме, че цикълът от много тежки мачове приключва поне с една точка. Настроението след тази точка е приповдигнато. Ще видим какво ще се получи срещу Аксаково след този учудващ резултат, който те постигнаха (б.а. 6:0)“. 

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