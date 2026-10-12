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Труден тест за Лудогорец в повторния дебют на Йовичевич

  • 12 окт 2026 | 07:17
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Труден тест за Лудогорец в повторния дебют на Йовичевич

Лудогорец посреща Арда (Кърджали) в последния мач от XI кръг на efbet Лига. Срещата на "Хювефарма Арена" започва в 20:00 часа с първия съдийски сигнал на Кристиян Колев.

Повторен дебют начело на "орлите" ще запише Игор Йовичевич, който наследи поелия изненадващо към Турция Томас Райс. Специалистът познава добре обстановката в Разград, след като спечели требъл с "орлите" през 2025 г.

Насрочиха отложения двубой Левски - Лудогорец
Насрочиха отложения двубой Левски - Лудогорец

Под въпрос за мача е нападателят на Лудогорец Квадво Дуа. Швейцарският таран страда от лек проблем и не тренира с тима през миналата седмица. Това му попречи да вземе участие и в контролата с Черно море. Въпросната среща с "моряците" беше спечелена по категоричен начин от разградчани с 5:0. Очаква се атаката на "зелените срещу Арда да поведе Руан Секо.

Игор Йовичевич: Голямата мечта е Шампионска лига
Игор Йовичевич: Голямата мечта е Шампионска лига

По време на паузата за националните отбори първи минути със зелената фланелка записаха последните четири нови попълнения на Лудогорец: Иво Гърбич, Иван Желизко, Амир Хаджиахметович и Омар Рекик.

Билетите за Лудогорец - Арда в продажба от утре
Билетите за Лудогорец - Арда в продажба от утре

В края на септември договор с Арда за три години подписа централният нападател Набил Макни. За последно бившият футболист на Хебър (Пазарджик) игра в гръцкия Волос. Интересно е, че тимът на Александър Тунчев се намира в серия без победа, като последната такава датира от 31 август - 2:0 срещу Ботев (Враца) на "Арена Арда".

Лудогорец - Арда (Кърджали)

Съдия: Кристиян Колев
Начало: 20:00 часа
Стадион: "Хювефарма Арена"

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