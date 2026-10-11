Милица Мирчева: Искам Софийският маратон да се разрасне още

Директорът на Софийския маратон. Милица Мирчева говори специално пред Sportal.bg=

“Атмосферата е страхотна! Толкова много хора бягат! Улиците са пълни. Всички, които са видели снимките от вчера… Това е нещо, което аз винаги съм си мечтала да видя. И нивото е съвсем различно, от гледна точка на бягане и култура и това изключително много ме радва”, заяви Милица Мирчева пред Sportal.bg.