Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика

Милица Мирчева: Искам Софийският маратон да се разрасне още

  • 11 окт 2026 | 10:42
  • 150
  • 0

Директорът на Софийския маратон. Милица Мирчева говори специално пред Sportal.bg=

“Атмосферата е страхотна! Толкова много хора бягат! Улиците са пълни. Всички, които са видели снимките от вчера… Това е нещо, което аз винаги съм си мечтала да видя. И нивото е съвсем различно, от гледна точка на бягане и култура и това изключително много ме радва”, заяви Милица Мирчева пред Sportal.bg.

“Тази година имаме 12 000 участници. Има вариант да приемаме догодина повече участници, ако направи някои промени. Искам Софийският маратон да се разрасне още, както е в други големи градове”, добави Мирчева.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Атлет на ФАФА със силен старт на Софийския маратон

Атлет на ФАФА със силен старт на Софийския маратон

  • 10 окт 2026 | 19:16
  • 1615
  • 0
Аделеке и О'Конър чертаят пътя към Лос Анджелис 2028 след уроците от Париж

Аделеке и О'Конър чертаят пътя към Лос Анджелис 2028 след уроците от Париж

  • 10 окт 2026 | 15:41
  • 470
  • 0
Билетите за Европейското във Валенсия догодина са почти разпродадени

Билетите за Европейското във Валенсия догодина са почти разпродадени

  • 10 окт 2026 | 14:38
  • 1450
  • 0
Световната шампионка в зала Мануел се цели в европейски триумф във Валенсия 2027

Световната шампионка в зала Мануел се цели в европейски триумф във Валенсия 2027

  • 10 окт 2026 | 13:35
  • 523
  • 0
Германският атлет Мохамед Абдилахи се прицели в европейски и световни рекорди с поглед към Пекин 2027

Германският атлет Мохамед Абдилахи се прицели в европейски и световни рекорди с поглед към Пекин 2027

  • 10 окт 2026 | 13:19
  • 641
  • 1
Евтим Милошев: Спортът, културата и образованието са най-важните неща

Евтим Милошев: Спортът, културата и образованието са най-важните неща

  • 10 окт 2026 | 12:55
  • 771
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски ще търси нова победа, а Черно море изход от кризата

Левски ще търси нова победа, а Черно море изход от кризата

  • 11 окт 2026 | 06:45
  • 5983
  • 36
"Червеното" дерби приковава вниманието! Пътят на Гиздол в ЦСКА започва от Бистрица

"Червеното" дерби приковава вниманието! Пътят на Гиздол в ЦСКА започва от Бистрица

  • 11 окт 2026 | 07:10
  • 4437
  • 52
Ще успее ли Макс Верстапен най-накрая да спечели Гран При на Сингапур?

Ще успее ли Макс Верстапен най-накрая да спечели Гран При на Сингапур?

  • 11 окт 2026 | 07:15
  • 5117
  • 3
Ливърпул срещу Манчестър Сити във взривоопасен сблъсък на "Анфийлд"

Ливърпул срещу Манчестър Сити във взривоопасен сблъсък на "Анфийлд"

  • 11 окт 2026 | 06:57
  • 6515
  • 4
Дебютният гол на Диоманде донесе победа на Реал Мадрид, Винисиус вбеси "Бернабеу" с безумна проява

Дебютният гол на Диоманде донесе победа на Реал Мадрид, Винисиус вбеси "Бернабеу" с безумна проява

  • 10 окт 2026 | 23:58
  • 42325
  • 105
Шоу на Меси и Суарес върна Интер Маями на победния път

Шоу на Меси и Суарес върна Интер Маями на победния път

  • 11 окт 2026 | 04:40
  • 18673
  • 4