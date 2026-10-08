Димитър Иванов: В Смолян винаги е трудно

Левски (Карлово) ще играе в събота с Родопа в Смолян. Срещата е от десетия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Спряхме пропадането. Но това не ни прави по-добри. Работим много сериозно за да тръгнем постепенно нагоре, където да се утвърдим. Трудно е, но нямаме друга алтернатива. Предстои ни гостуване в Смолян, където винаги е трудно за всеки съперник на Родопа. Домакините имат добри играчи. Ще се съобразим с тях. Отиваме в Смолян да се надиграваме. Ясно е, че ще търсим точки, защото нямаме много към момента“, коментира пред Sportal.bg Димитър Иванов, треньор на Левски.

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