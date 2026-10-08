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Петър Кюмюрджиев: Силното им представяне е закономерно

  • 8 окт 2026 | 08:43
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Петър Кюмюрджиев: Силното им представяне е закономерно

В събота, едноименния тим на Созопол приема в Българово отбора на Крумовград. Срещата е от десетия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Няма какво да губим в предстоящия двубой. Срещу нас е лидера, който не е загубил и точка до момента. Няма случайност в силното му представяне. Сглобиха отбор от опитни футболисти. Не се плашим от никой. Дори адмирирам да играем мачове срещу такива противници. Те са трудни и карат футболистите да дават всичко от себе си. Важно е да сме концентрирани от първия до последния съдийски сигнал. Винаги търсим максимума от двубоите“, коментира пред Sportal.bg Петър Кюмюрджиев, старши треньор на Созопол.

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