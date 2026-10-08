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Редовски: Имаме да си връщаме

  • 8 окт 2026 | 08:10
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Редовски: Имаме да си връщаме

В събота, Балкан (Ботевград) приема ЦСКА III (София). Срещата от 11-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Най-важното е да се възстановим след тежкия мач в Петрич. Имаме доста здравословни проблеми. Ще ни е доста трудно в предстоящия двубой. Срещата млад противник, който играе с голямо движение. Имаме обаче да си връщаме след загубата през пролетта с 1:4. Ще направим възможното да се представим на ниво, доколкото позволяват възможностите ни“, коментира пред Sportal.bg Иван Редовски, президент на ботевградчани.  

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