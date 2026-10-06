Анжело Кючуков: Важно беше да доведем Черно море

Марек преодоля Чавдар (Троян) в турнира Sesame Купа на България, а коментар за победата с 4:0 направи старши треньорът Анжело Кючуков.

"Благодаря на моите момчета, че се отнесоха сериозно към този мач. Едно подценяване на отбор от по-ниска дивизия може да изиграе лоша шега. Но от първите минути Марек игра отговорно, защото искахме да доведем Черно море в Дупница, за да си сверим часовника с по-силен отбор. Цяла седмица говорих, че не трябва да има и нотка подценяване. Домакините можеха само да спечелят от тази среща, а ние само да загубим", започна Кючуков.

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"Второто полувреме дадохме шанс на Кънински, на Марти Кръстев, да видим младите момчета от Дупница на какво ниво са. Пляков също има накъде да расте. Видях искрицата и желанието у тях. На моменти играят по-предпазливо, назад, което не ми харесва, но с времето нещата ще стават все по-добре", допълни Кючуков.

"Сега нашите анализатори могат да кажат, че сме играли със слаб противник, а не е така. Те са достоен отбор, имаха две-три положения. Теренът беше лош, но какъвто за тях, такъв и за нас. След втория гол имаше и импровизация, започнахме на играем необременено. Вече мислим за следващия мач с Берое за първенство. За 7 месеца имаме само една загуба в Дупница, която предизвика бурен вятър срещу нашия тим", каза още старши треньорът.

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"Следващият ни съперник в турнира за Купата е Черно море, който уж е в криза. Дай Боже все да сме в криза, като тази в Черно море… Напротив, аз ги харесвам. Илиан Илиев го познавам доста добре. Според мен това е един от най-добрите треньори. А Черно море е много добър отбор, винаги са в Топ 5. Искаме ние да видим на какво ниво сме, да се надиграваме с отбор от "А" група. Това ще бъде десерт за феновете в Дупница. Имаме ясна представа, че не можем да вземем Купата, но искаме да стигнем колкото се може по-нагоре. Стъпка по стъпка ще се борим до последно в турнира", заключи Анжело Кючуков.

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