Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  Клаебо последва Холанд и спонсорира новата шахматна верига

Клаебо последва Холанд и спонсорира новата шахматна верига

  • 13 апр 2026 | 16:21
  • 254
  • 0
Клаебо последва Холанд и спонсорира новата шахматна верига

Най-титулуваният състезател в историята на зимни олимпийски игри Йоханес Клаебо също ще инвестира средства в новата шахматна верига Total Chess World Championship Tour.

Синдаров докосва триумфа в Турнира на претендентите след лесно реми
Синдаров докосва триумфа в Турнира на претендентите след лесно реми

Клаебо, който е спечелил рекордните 11 олимпийски златни медала по ски бягане за Норвегия, се присъединява към нападателя на Манчестър Сити и на националния отбор на Норвегия Ерлинг Холанд, който също инвестира във веригата.

"Йоханес Клаебо, шесткратен златен медалист от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина през февруари, е част от група, която е инвестирала допълнителни 10 милиона долара в Total Chess, като Arctic Securities действа като финансов съветник и агент по пласирането на капитала, който ще помогне за развитието на проекта Total Chess World Championship", се казва в изявление на организаторите.

Всички имат шанс за победа в Турнира на претендентките 2 кръга преди края
Всички имат шанс за победа в Турнира на претендентките 2 кръга преди края

„За мен шахматът е вълнуваща дългосрочна инвестиция. Силно вярвам в концепцията и виждам, че заедно с много други хора мога да помогна за създаването на ценности в този международен спорт“, каза Клаебо.

Шахматът е особено популярен в Норвегия през последните години, тъй като вече повече от десетилетие неизменният номер 1 в световната ранглиста е Магнус Карлсен, пише агенция Ройтерс.

Новата верига, която се подкрепя и от Международната федерация по шахмат, ще включва по четири турнира на година в четири различни места по света, като ще излъчва шампиони в три дисциплини - бърз класически шах, ускорен шах и блиц. Надпреварата трябва да стартира тази есен, като се очаква всеки турнир да има награден фонд от поне 2,7 милиона долара.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Всички имат шанс за победа в Турнира на претендентките 2 кръга преди края

Всички имат шанс за победа в Турнира на претендентките 2 кръга преди края

  • 13 апр 2026 | 14:42
  • 452
  • 0
Синдаров докосва триумфа в Турнира на претендентите след лесно реми

Синдаров докосва триумфа в Турнира на претендентите след лесно реми

  • 13 апр 2026 | 13:59
  • 924
  • 0
Стефани Стоева и Габриела Стоева: Чувството е невероятно!

Стефани Стоева и Габриела Стоева: Чувството е невероятно!

  • 11 апр 2026 | 19:54
  • 1283
  • 1
Уникални! Стефани Стоева и Габриела Стоева с 5-а титла на Европа!

Уникални! Стефани Стоева и Габриела Стоева с 5-а титла на Европа!

  • 11 апр 2026 | 19:22
  • 7600
  • 13
България с 3 финала на Европейското първенство по скокове на батут в Португалия

България с 3 финала на Европейското първенство по скокове на батут в Португалия

  • 11 апр 2026 | 19:20
  • 1031
  • 0
Николай Николов и Ралица Кашинова са абсолютните шампиони на турнира по културизъм "Muscle Cup Тримонциум 2026"

Николай Николов и Ралица Кашинова са абсолютните шампиони на турнира по културизъм "Muscle Cup Тримонциум 2026"

  • 11 апр 2026 | 18:44
  • 2230
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Левски, предпазлива игра в началото

ЦСКА 0:0 Левски, предпазлива игра в началото

  • 13 апр 2026 | 16:00
  • 54726
  • 123
Сектор "Г" с впечатляваща хореография за легендарния Димитър Пенев

Сектор "Г" с впечатляваща хореография за легендарния Димитър Пенев

  • 13 апр 2026 | 16:23
  • 2610
  • 1
"Син" поход през центъра на София

"Син" поход през центъра на София

  • 13 апр 2026 | 14:30
  • 22779
  • 31
Етър и Дунав не намериха път към гола

Етър и Дунав не намериха път към гола

  • 13 апр 2026 | 14:34
  • 8704
  • 24
Григор Димитров официално изпадна от топ 100 на световната ранглиста

Григор Димитров официално изпадна от топ 100 на световната ранглиста

  • 13 апр 2026 | 10:38
  • 10809
  • 18
Берое и Локо (Пд) се нуждаят от трите точки в преследването на целите си

Берое и Локо (Пд) се нуждаят от трите точки в преследването на целите си

  • 13 апр 2026 | 07:17
  • 9312
  • 6