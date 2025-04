Обявиха три големи имена за бенефиса на Камбуров

Любимците на “черно-бял" Пловдив застават начело на All Stars Lokomotiv! Така организаторите на бенефиса на Мартин Камбуров обявиха днес тримата треньори, които ще водят черно-белите в мача на 1 юни от 16,30 часа на "Лаута".

Ето как бяха представени поредните големи имена, които ще участват в бенефиса:



Грандиозният бенефисен мач на голмайстор №1 на България Мартин Камбуров продължава да събира най-големите имена в историята на родния футбол! Отборът на All Stars Lokomotiv вече има своите легендарни наставници, които описват най-добре Пловдивският клуб в черно-бяло. Три имена, синоним на футболната гениалност, клубната отдаденост и непримиримия дух!

Христо Бонев – отбор ALL STARS Lokomotiv



Емблемата на Локомотив Пловдив и един от най-обичаните български футболисти за всички времена! С впечатляваща кариера в Локомотив и националния отбор, футболист #1 на Пловдив за XX век е истинска футболна икона. Като футболист и треньор Зума изведе Локомотив до паметни мигове, а сега отново е готов да донесе радост на публиката, предвождайки звездите на Локомотив в големия спектакъл!

Едуард Ераносян – отбор ALL STARS Lokomotiv



Лоялност, голове и трофеи, на терена и от скамейката – Едуард Ераносян е една от най-ярките фигури в историята на Локомотив Пловдив! След спечелената Купа на Съветската армия като футболист, под неговото треньорско ръководство Локомотив Пловдив спечели единствената си до момента шампионска титла през 2004 г., сбъдвайки мечтите на поколения локомотивци! Сега Едо отново ще поведе черно-белите герои към нови емоционални мигове!



Любомир Шейтанов – отбор ALL STARS Lokomotiv



Един от най-уважаваните вратари и вратарски треньори у нас! Шейтанов е свързан дълбоко с Локомотив и шампионската му титла през 2004 г., когато застава до Едуард Ераносян на скамейката. Време е историята да се повтори, което гарантира незабравима емоции за All Stars Lokomotiv в този специален ден.

Така легендарната скамейка на All Stars Lokomotiv ще бъде запълнена от тактическо величия, достойни да се противопоставят на трито на All Stars Bulgaria - Илиан Илиев, Александър Томаш и Петър Зехтински.



На терена пък са известни имената на Стилиян Петров, Валери Божинов, Георги Иванов, Тодор Неделев, Красимир Балъков, Елин Топузаков, Иван Иванов, Ивайло Чочев, Димо Бакалов, Красимир Димитров, Ванчо Троянов, Димитър Илиев, Здравко Лазаров, Валентин Илиев, а още много други ни очакват!



Голямото шоу е на 1 юни от 16:30 ч. на стадион “Локомотив" в Пловдив!



Забавленията около стадиона започват още от ранния следобед – очакват ви много изненади, срещи със звездите и футболни емоции, които ще останат завинаги!