Кими Антонели не може да намери време за матурите си

Пилотът на Мерцедес Андреа Кими Антонели разкри по време на своето гостуване в подкаста The Fast and The Curious, че му е трудно да намери дата, на която да положи своите финални изпити в училище, за да може да завърши.

Младият италианец дебютира във Формула 1 в началото на годината, но все още не е завършил училище, а натоваренията му график в началото на сезона не му позволява лесно да намери дата за финалните си изпити. Все пак 18-годишният пилот заяви, че възнамерява да завърши образованието си, най-малкото, защото това е нещо, което е много важно за майка му.

„Аз съм в последната година в училище. Предстоят ми финалните изпити, така че в момента се опитвам да намеря дата, на която да ги положа, което не е много лесно в този момент. Ще бъде жалко просто да напусна училище в последната година. Също така това е много важно за майка ми, така че ще го направя заради нея“, коментира Антонели.

Календарът на Формула 1 в началото на сезона е доста натоварен, тъй като кампанията започна с два поредни уикенда в Австралия и Китай, а тази седмица стартира серията от три поредни старта в Япония, Бахрейн и Саудитска Арабия. След това в началото на май предстои Гран При на Маями преди първите европейски стартове във втората половина на май и началото на юни, които ще се проведат в Емилия-Романя, Монако и Испания.

